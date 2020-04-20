敦親艦隊趴趴走波及家樂福 今有4店暫停營業消毒 14:292020/04/20 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 敦睦艦隊磐石艦群聚感染新冠肺炎，目前累計24人確診且全台趴趴走，量販家樂福4家分店受波及，包含家樂福高雄鼎山店、台中沙鹿店、桃園八德店、台北桂林店今（20日）都暫停營業，進行全面消毒。 #家樂福 #趴趴走 #暫停營業 #波及 #沙鹿 也許您會感興趣 推薦閱讀 開門也沒生意 麥寮八大行業9成歇業 04:102020/04/16 地方新聞 火鍋超市「祥富水產」宣布停業！員工爆年終、2個月薪水沒了 08:572020/04/17 社會 外送員趴趴走 憂成防疫破口 01:052020/04/18 生活新聞 台南居家檢疫趴趴走共48件 仁德男子7度落跑重罰70萬 15:262020/04/18 社會 3官兵趴趴走 社區防疫警報再起 04:102020/04/19 生活新聞 海軍染疫 專家憂：感染源就在社區裡趴趴走 11:192020/04/19 生活 敦睦艦隊確診者1人在嘉義 嘉義台南趴趴走兩天 23:222020/04/19 生活 下船趴趴走 高雄防堵群聚破口 04:102020/04/20 生活新聞 海軍744人趴趴走 網攻國防部臉書：防疫已陣亡了！ 08:052020/04/20 政治 屏東染疫海軍趴趴走 連2天到運動中心 10:212020/04/20 生活 時尚熱門新聞 「狼人殺女神」梁以辰原來超有料！雙峰擠爆低領露深溝半球 - 星光 - 時尚 曾莞婷沒穿衣！枕頭遮羞「背後全光」 - 星光 - 時尚 孫芸芸鈕扣沒關好「胸口大開」 神級角度攝成180cm - 星光 - 時尚 哈利退出皇室參訪接班人出爐！凱特竟派出超萌的「他」 - 時尚 - 時尚 12星座運勢解析 4／20～4／26天蠍失控射手疲憊 - 運勢 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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