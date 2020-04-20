因應新冠肺炎疫情影響，敦睦艦隊磐石艦有24人確診，在台南、高雄趴趴走，到過新光三越台南新天地和高雄左營店，今（20日）2店皆配合中央疫情指揮中心以及台南市、高雄市政府的防疫規定，進行1日全面封館徹底消毒，擴大清潔工作，並調整營業時間，今皆休館1天。