敦睦艦隊去過 台南、高雄百貨今停業消毒 14:292020/04/20 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情影響，敦睦艦隊磐石艦有24人確診，在台南、高雄趴趴走，到過新光三越台南新天地和高雄左營店，今（20日）2店皆配合中央疫情指揮中心以及台南市、高雄市政府的防疫規定，進行1日全面封館徹底消毒，擴大清潔工作，並調整營業時間，今皆休館1天。 #敦睦艦隊 #台南 #高雄 #消毒 #去過 也許您會感興趣 推薦閱讀 病菌消毒新利器 聯電捐贈台北慈濟醫院紫外線消毒機器人 12:232020/04/16 科技 敦睦艦隊集體染疫 蔡英文要求國軍徹底檢討防疫管理 17:252020/04/19 政治 敦睦艦隊24官兵感染 國防部將成立專案小組：誠實面對 19:482020/04/19 生活 敦睦艦隊染疫 外交部：帛琉若要篩檢將全力配合 20:212020/04/19 政治 敦睦艦隊染疫海軍 北市有1例 20:342020/04/19 生活 敦睦艦隊確診者曾遊高雄 漢神巨蛋、義大休館消毒清潔 21:182020/04/19 消費 敦睦艦隊24人染疫 網心急問足跡：台北怎慢這麼多？ 21:222020/04/19 生活 台南新光三越新天地晚間消毒 明天破天荒休館消毒 22:332020/04/19 生活 海軍敦睦艦隊桃園2確診 明將公布足跡 23:132020/04/19 生活 敦睦艦隊確診者1人在嘉義 嘉義台南趴趴走兩天 23:222020/04/19 生活 時尚熱門新聞 孫芸芸鈕扣沒關好「胸口大開」 神級角度攝成180cm - 星光 - 時尚 曾莞婷沒穿衣！枕頭遮羞「背後全光」 - 星光 - 時尚 170cm正妹曬性感睡衣 深V細肩帶掉雙球 - 星光 - 時尚 哈利退出皇室參訪接班人出爐！凱特竟派出超萌的「他」 - 時尚 - 時尚 「狼人殺女神」梁以辰原來超有料！雙峰擠爆低領露深溝半球 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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