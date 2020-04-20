依妍熹提供

總是羨慕IG網美的亮晶晶皮膚嗎？ 原來她們都有保養的秘密武器，看完必買！

天氣變化的時候，大家是不是都會覺得保養品都無法吸收？尤其從化妝水>精華>乳液>乳霜>保養油的層層堆疊下，肌膚還沒吃進去就悶壞了！還好有 #仙女機！2020最新上市，顛覆以往都是只有溫熱的美容儀，整個高階晉升為溫熱+冰鎮+震動三合一的美容儀了！

部落客Rola：「整個輪廓都往上提，而且肌膚水潤感好很多❤」／依妍熹提供

使用方式超級簡單！塗抹完保養品以後，先用溫熱讓肌膚毛孔打開，三段式38-40-42度可以選擇，由下往上輕輕地畫圈按摩，搭配震動按摩吸收更有感！再開啟冰鎮畫圓按摩全臉，就可以把剛剛的保養品通通鎖在肌膚裡面；超厲害的金屬圓弧探頭，超快的傳熱速度，讓保養直接事半功倍，每天可以多睡半小時，保養品一下就通通吸收了！

IG網美：「每天花10分鐘～勤奮的按摩嘴邊肉消掉一點點了」／依妍熹提供

每天早上起床就是要用仙女機！快速冰熱傳導保養品，可以加強提拉臉部的線條，不用擔心早起臉會浮浮的不好看！更厲害的是還可以冰熱敷眼睛，在眼睛很疲勞的時候，溫度真的超有感，眼睛也變得明亮有神，直接搭配眼部精華或眼霜使用就可以，真的不用再去貴鬆鬆的SPA店了！