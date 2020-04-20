dejavu將於4/23推出全新形象，透過對於品牌的重新定義，融合女性知性、凜然且有自我主張的時尚洗鍊形象，從高品質的產品機能、令人期待的設計包裝，昇華到更高的精神層面！

秉持著只開發「具有真實效果產品」的初衷，dejavu持續研發推出「絕不會出錯」的必備眼妝品。自獨家薄膜科技面世以來，不僅成為@COSME、數十家日雜票選榜上常勝軍，且創下「放肆驚艷纖長睫毛膏」連續12年睫毛膏品類銷售冠軍的不敗紀錄(日本睫毛膏品類累積銷售冠軍)，自此，奠定了消費者心中最受好評的眼妝產品。即使擁有數十年熱銷的地位，dejavu並不因此自滿而受限。dejavu 重新定義品牌核心概念，改變過去數十年來休閒感的方形包裝，重新打造窄版設計，不只是單純的設計包裝改良，運用包裝設計乾淨俐落的幾何圖形以及鮮明活潑的飽和色彩襯托產品，打造更具都會個性、時尚洗鍊的全新形象。

具有自己產品開發、研究、生產團隊能力的dejavu，一條龍的體系讓dejavu眼妝能不斷研發創新，甚至開發出獨家薄膜科技以及真正的溫水可卸技術，不僅拿下@COSME四冠紀錄，同時也是日雜Voce、Vivi、Plaza、non-no、with,、美的、anan榜上的常勝軍，堪稱日本最受好評開架眼妝產品。其中創下睫毛膏12年驚人長銷成績的「放肆驚艷纖長睫毛膏」擁有滑順的液體薄膜纖維，能夠重複不斷的拉長延伸睫毛也不結塊；而添加了滑順凝膠成分讓「震撼耀眼濃密睫毛膏」更能夠將薄膜纖維整齊排列，達到濃厚的睫毛表層。此外，2019年上市的新型態超極細1.5mm三角刷頭的「睫采分明立體睫毛膏」，因為能夠深入眼頭眼尾，把至少1/4都沒刷到的睫毛一網打盡，成為眾多短稀塌睫毛或內雙、單眼皮女性的小刷睫毛膏口碑聖品！

放肆驚艷纖長睫毛膏、震撼耀眼濃密睫毛膏。（圖／邱映慈攝影）

2018年一上市就造成消費者口碑愛用分享的夢幻逸品「就是不暈柔霜眼膠筆」，擁有三大獨特特點：1.獨創極細0.65m細橢圓筆尖、2. Loose Pigment減壓釋色 出色流暢、3.密著定色，鎖住線條更持色。眼線只會畫黑色？就是不暈柔霜眼膠筆給你與日本同步完整6色，除了原有的真實黑、自然棕之外，這次給你全新2色色澤－擁有柔和裸妝感的「純亮棕」以及取代黑色深沉，使眼妝更為空靈的「墨綠黑」。除此之外，這次將過去席捲眼妝愛好者的限量色，轉正上架，再也不用怕買不到扼腕的心情，限量轉正2款截然不同的紫色色澤，淡紫結合霧面咖啡的「紫魅棕」以及揉合黑醋栗與栗棕的「黑栗棕」，6個色選更能滿足各種不同妝感需求。

就是不暈柔霜眼膠筆。（圖／邱映慈攝影）

除了明星商品之外，「就是自然持色眉筆」維持既有眉粉固化以及防水、防脂的優點，筆頭設計再進化，斜角÷圓頭 = 橢圓筆頭，全新的改良使得在描繪眉毛時能勾勒出精緻線條，經過約45秒，就能展現根根分明的柔和毛流妝容。

dejavu為了解決更多女性眼妝的問題，不斷研發、升級美容成分，發展出多款睫毛膏、眼線液以及眉筆產品。打造出「刷出假睫毛－睫毛膏系列」、「就是不暈－持續密著眼線」及「就是自然－持續密著眉筆系列」，致力於提供最優質的眼妝產品。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

※抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看dejavu將於4/23推出全新形象！並留言告訴小編你最愛哪樣dejavu產品～

※獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得dejavu就是不暈柔霜眼膠筆*1，不挑色隨機寄出

※公佈時間 ｜ 2020/4/30

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。