海軍敦睦艦隊中爆發確診新冠肺炎後，繼昨（19日）在高雄的足跡被公開後，今再爆出全台各地均有確診人士到訪的足跡，包括屏東、台南、桃園等各地，而且不少百貨都受到疫情影響，而今（20日）也馬上配合防疫政策，進行休館消毒清潔工作，當中含括桃園統領及館中的誠品書店、台南的南紡購物中心以及Global Mall屏東店，而京站雖也在足跡地圖上，但其公關表示目前未收到通知。

因疫情影響，Global Mall屏東市今（20日）配合政府防疫措施，休館1天進行全館消毒。（Global Mall提供）

Global Mall屏東市配合政府防疫措施，今日進行館內外全面清潔消毒。（Global Mall提供）

目前Global Mall表示，昨（19日）晚10時多收到通知後，當時已是休店的狀況，而今（20日）已馬上全面強化館內防疫措施，配合中央流行疫情指揮中心及屏東縣政府防疫措施，全日將休館1天以進行全館清潔消毒作業，另外有服務接觸的同仁，今起也都進行居家自主健康管理14天。

Global Mall屏東市今日進行全面清潔消毒作業。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和、屏東、桃園A8店自3月中起就針對進入館的顧客，皆需透過紅外線體溫偵測儀或額溫槍測量體溫，因此若有任何人體溫超過標準的話，一樣會依規定請其返家休養，同時也宣導配戴口罩、提醒社交距離，在餐廳桌上也有張貼安全距離貼紙、規劃梅花座，以及針對排隊動線，貼上地貼標示距離，提醒消費者盡量保持安全間距，全體員工也有配戴口罩、每日2次測量體溫，如有發燒症狀發生，即要求盡速就醫，並進行後續追蹤關懷，希望打造能讓員工及顧客都能在安全安心的商場。

台南南紡購物中心今（20日）將休館一天進行消毒工作。（南紡購物中心官網）

桃園統領百貨今（20日）將休館一天進行消毒工作。（統領百貨官網）

而桃園統領百貨館中的誠品書店，今也表示已配合統領百貨已全面消毒，而雖然該名到店的確診者僅到誠品書店，到統領百貨也已經配合今（20日）休館1天作公共區域消毒清潔。至於台南的南紡購物中心今發布訊息，全館今日（20日）暫停營業一天，以全面進行消毒工作。

磐石足跡完整版地圖請參考：https://bit.ly/2xyUgs3