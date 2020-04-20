自從IG襲捲「#pillowchallenge」枕頭洋裝風潮，不少藝人、網紅都紛紛嘗試，Youtuber「這群人」成員木星（林牧昕）也跟風一波，上傳一支穿著枕頭裝跳舞的影片，由於擺動幅度過大，屁股不慎從枕頭後面跑出來，引起網友暴動。

影片中，木星把白色的枕頭用粉色帶子綁在身上，在鏡頭面前不時走台步、撩起頭髮，當她走進鏡頭扭動臀部時，屁股不小心從枕頭後面露出，即便有打馬賽克，還是可以看出一片膚色，她發現自己走光後，神色緊張地趕快把屁股喬回枕頭後。

木星將這支影片PO到社群網站後，不忘幽默地表示：「有啦～我有穿啦～只是走光」，搞笑的行為引起網友熱烈迴響：「傻眼 被你逗笑」、「這個枕頭太大了 要換小一點」、「笑慘，有種轉一圈啊阿阿」，連《大學生了沒》班底小冰（六艾司）都留：「看到毛了」，木星直率地回：「屁」，好友關韶文看了也直接吐槽：「我們也走光了」再度笑翻眾人。