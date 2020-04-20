新冠肺炎疫情一波多折，微風廣場每年一次的封館派對「Breeze Night微風之夜」有因應之道，今年不封館，改為將限定優惠時間拉長為18天，從4月23日延續到5月10日，且加碼更多優惠，並以「GOLDEN Utopia 微風之夜特典-烏托邦黃金周」為主題，25日晚上19時首次由各品牌安排活動嘉賓在微風廣場粉絲團（https://www.facebook.com/breezecenter2001/）進行星光直播，算是19年來首見。

微風之夜百萬經典，BVLGARI Serpenti系列頂級鑽石頸鍊，價格店洽。（微風提供）

今年微風之夜特典集合超過百件以上的百萬精品與千萬珠寶品項，讓VIP趁活動延長可預約鑑賞，其中，適逢Chaumet成立240周年，同步歡慶凡登廣場總店2月重新開幕，推出限量 TRÉSORS D’AILLEURS高級珠寶戒指系列，選定台灣為海外巡迴首站，並於微風之夜進行首展，高級珠寶作品共85件，總價8億元；還有1月於巴黎發表全新標誌性設計「問號項鍊」的Boucheron，也空運近30件頂級珠寶作品；BVLGARI、Cartier、TASAKI等則有獨家精品限定登場。

微風之夜獨家，Cartier 1895黃鑽戒指，1克拉起，59萬元起。（微風提供）

每年微風超市Breeze Super會在微風之夜推出高單價的獨家限量酒款，今年主打限量1組、價格近830萬元的RARE SPIRITS麥卡倫珍稀年份8件組，和號稱世界上最貴葡萄酒的DRC，獲得億萬富豪喝的夢幻紅酒美譽，都會在微風之夜特典亮相。此外，還有多項頂級食材，推出年度預購享近75折的優惠組合，VINTAGE起司四季品賞組每月精選4款起司，預訂再送法國Hedene刺槐蜜蜂巢，一年份原價2萬4000元，限定價1萬8000元；CAVIAR魚子醬年度品賞組精選法國頂級魚子，嚴選OSETRA及BELUGA等口味，每盒30g按月取貨，1年份原價9萬7800元，限定價7萬5000元。

微風之夜獨家，TASAKI floral stars鑽石珍珠項鍊，99萬元。（微風提供）

4月23日至5月10日VIP會員享限定獨家回饋，除了可獲滿萬送千或滿千送百的電子酬賓券外，再加碼送現抵，國際精品/化妝品/名品/2F-7F滿10萬加碼現抵1000、滿20萬加碼現抵5000；1F珠寶/微風超市滿3萬加碼現抵 300、滿 30萬加碼現抵3000、滿 50萬加碼現抵6000、滿 100萬加碼現抵1萬5500，回饋率最高12％，並增加滿額禮門檻，消費累滿達指定門檻可兌換Georg Jensen Travel INFINITY 28 吋聚碳酸酯行李箱、dyson三合一空氣清淨機、iPhone 11 等多項好禮。