台灣果物保養品牌FRUSIRNANA美膚娜娜於4/23將隆重推出新品「痘疤淡斑精華液」，期待與有相關肌膚困擾的消費者們一起擊退惱人的痘疤、斑點！

台灣原創果物系保養品牌FRUSIRNANA美膚娜娜，採用台灣在地農民契作蓮霧果物原料，從栽種至採收，全程控管，專利萃取精華，研發生產，嚴選最原始無農藥殘留的大自然素材，並攜手品牌駐廠專業藥師調配出自然簡單的親膚配方，提倡「美麗始於肌膚，青春源於自然」成功擄獲大批消費者愛戴。

根據調查顯示，現代女性不僅在意肌膚暗沉、膚色不均，痘疤、斑點更是一大困擾！美膚娜娜於今年4月底，搶在春末夏初之際，全新推出「痘疤淡斑精華液」，與有痘疤、斑點及敏感肌膚相關困擾的消費者一起提前做足換季保養的準備！

美膚娜娜「痘疤淡斑精華液」外型採用滴管瓶設計，有效控制用量；內料成分則運用水油科技，油包水特殊W/O劑型，微脂囊包覆技術將有效成分完整保護封存直達肌底，讓養分能夠通過皮膚表層的油脂保護屏障帶進皮膚底層，進而讓肌膚能完整地吸收養分，並鎖住水份。（圖／品牌提供）

延續網路口碑熱議明星抗痘商品「糾痘乳膏」，再一抗痘美學力作。美膚娜娜全新推出「痘疤淡斑精華液」特別針對毛孔粗大、粉刺痘痘、暗沉斑點等肌膚痛點，研發出簡易速效的保養方式。添加衛福部公告認可的抗痘、淡斑有效成分及法定核可最高濃度，2%水楊酸：改善粗大毛孔、粗糙顆粒乾燥細紋，勻亮黯沉膚色；2%傳明酸：改善暗沉預防黑斑抑制黑色素生成；專櫃品牌愛用的美白成分AA2G 2%：維他命C活性成分，具抗氧化、抑制由紫外線照射引發的脂質過氧化反應，避免紫外線引發的皮膚紅斑和色斑效果。三重成分加倍淡化色階，加強黑色素代謝，提升肌膚保水度、修補角質層，同步有效抑制肌膚過多黑色素生成，使肌膚正常代謝，從裡到外展現清澈無瑕、光透澄淨的明亮膚質。

另外，致力做出最親膚天然舒敏保養品的美膚娜娜，獨家成分：蓮霧精萃，仍是一大亮點！通過臺灣及美國專利認證的冷凍萃取技術產生出高純度的多醣多酚及維生素，極具保濕能力效果外，更是敏弱肌的救星。全成分僅11項活性原料，天然無負擔配方，只給肌膚需要的處方箋，無香精、無酒精、無Paraben防腐劑、無色料，加乘告別肌膚不適並有效輕鬆解決因角質堆積、皮脂腺阻塞造成的氧化發炎以及過度擠壓生成的痘疤色素沉澱。

▍活動

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※獎品內容 ｜ 美膚娜娜痘疤淡斑精華液*1

※公佈時間 ｜ 2020/4/30

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。