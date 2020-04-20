因著海軍敦睦艦隊的足跡地圖公開後，不少百貨都受到影響，而京站因今（20）曾一度在足跡地圖上，及後下午就已發出聲明，雖然足跡地圖上有顯示確診個案曾到館中，但一直未收到任何通知，所以已馬上向台北市政府衛生局疾病管制科查證，而現已證實確診個案活動足跡並無到訪京站，稍早消息為誤傳。

【京站時尚廣場聲明公告】京站時尚廣場已向台北市政府衛生局疾病管制科查證，證明敦睦艦隊COVID-19(新冠肺炎)確診個案活動足跡並無京站，此消息為誤傳。相關問題，台北市政府衛生局疾病管制科已向中央政府反映處理。-京站防疫…

Posted by Qsquare 京站時尚廣場 on Monday, April 20, 2020

京站的聲明中就提到，已向台北市政府衛生局疾病管制科查證，證實確診個案活動足跡並無到過京站，此消息為誤傳，而館中多項的防疫應變措施齊全且完善，就是希望為了提供顧客一個安心的賣場環境，而足跡地圖也已改成曾到訪地點為16日下午1時40分曾於台北轉運站搭國光號，經朝馬到九如交流道的客運。