以下五個星座看起來憨厚老實，甚至有點傻萌的氣質，其實都是裝出來的！

▍1.摩羯座

摩羯座如果真的傻怎麼可能事業發展那麼好？摩羯座愛加班，勤奮踏實，總給人「先天不足，後天努力」的錯覺，其實摩羯是很聰明的，只不過他深知鋒芒太盛必然遭人嫉妒，會多很多不必要的麻煩，索性掩蓋自己的才智，低調行事。在不知情的人眼中，他們的確看起來是不知變通、只知道埋頭苦幹的老實人。了解他們的人才會知道，摩羯是真的真人不露相。

▍2.巨蟹座

巨蟹座裝傻完全是因為懶：懶得去表現，懶得應付太多人，甚至懶得去思考。巨蟹本身智商是不錯的，只不過實在是太懶，腦子根本懶得動；而且總想保持歲月靜好、悠閒度日的狀態，他們只想簡單、低調宅在家，和家人、朋友開開心心、快快樂樂就好。

▍3.水瓶座

水瓶座的傻只是別人對他們的節奏不清楚，腦洞不理解的原因。他們總是會有些奇奇怪怪的想法和行為，在別人看來是傻的表現，因為跟常人不一樣。而事實上，水瓶根本不在意這些眼光，他們只想做自己的嘗試，思考自己感興趣的問題。很多水瓶會有這樣的狀態：學習雖然不好（或者不符合常人眼中聰明人的表現），但是卻在某一方面卻有超凡造詣。

▍4.射手座

射手座典型的「世人笑我太瘋癲，我笑世人看不穿」。很多人眼中的射手沒什麼大頭腦，總是無所事事，整天一副遊手好閒的樣子，似乎除了玩沒什麼正經事。事實上，他們是看得很透徹的一類人，別人的心思他看得懂，只是不想說。誰對善良，誰虛偽，誰有其他目的，其實他都很清楚，只是不在意，不想說。對射手來說，什麼名呀利呀都不如自己開心、自在、遊戲人間。

▍5.金牛座

「悶聲發大財」的金牛絕對的裝傻高手，不僅是在財富上很低調，不張揚；而且在智慧上也很懂得掩藏鋒芒，認為「槍打出頭鳥」，低調處事才更加穩妥。也正是因為這個，金牛座總是看起來比較沉穩，和同齡人比起來總是顯得更老成，再加上本身脾氣好，不免給大家「老好人」的錯覺，即使什麼時候做出成績了，大家也會說是「傻人有傻福」。事實上，金牛座一點都不簡單，著實是被低估的實力派。

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