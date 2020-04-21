在醫院裡除了醫生之外，總要忙進忙出協助病患的護理師的更是功不可沒的白衣天使！網路上有名人氣超夯的護理師「怡葶」（Elle），不僅有著前凸後翹好身材，更以笑起來甜到讓人蛀牙的臉蛋圈粉無數，在IG上已有超過20萬人追蹤，被粉絲們封為「台灣最美護理師」。

「怡葶」本名李怡葶，她擁有將近4年的護理師年資，除了本身的專業能力，她仙氣噴發的顏值更不容忽視，擁有一雙水汪汪大眼睛和小巧臉蛋，尤其穿起純白護士服的模樣超誘人，只見胸前釦子十分緊繃，絲毫藏不住飽滿的好身材。

在 Instagram 查看這則貼文 elle 怡葶（@elle50829）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 2 日 下午 10:24 張貼

近期伴隨新冠肺炎（COVID-19）疫情導致無法出國，「怡葶」現身八里透透氣，她穿上一套裸粉色性感洋裝，僅以細線遮住美背，在她側身拍照之下，曝光前凸後翹的S曲線，彷彿出國一般的場景，配上她美麗的身影，畫面相當養眼。

在 Instagram 查看這則貼文 elle 怡葶（@elle50829）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 4 日 上午 3:59 張貼

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熱愛在社群平台上分享生活的「怡葶」，除了曬美照，也時常分享自己的人生觀，近日她登上健康節目《醫師好辣》，透露「大家問我下班還去上通告不累嗎？」她表示，「上通告可以聽大家分享各科臨床經驗，從中增廣見聞，做自己喜歡的事怎麼會累呢？」更勵志寫下名言：「只有自己，才可以定義自己。」

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在 Instagram 查看這則貼文 elle 怡葶（@elle50829）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 6 日 下午 10:18 張貼