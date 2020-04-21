本土劇女星高宇蓁近年來淡出螢光幕，把事業重心放在保養品副業，但仍常常在網路分享生活點滴。近日，她為自家產品拍攝宣傳照，西裝外套裡面居然沒穿衣服，再度突破自己的尺度。

照片中，高宇蓁將頭髮俐落的梳起，只留下幾束微濕的髮絲，身穿橘色系的整套西裝，外套裡面沒有任何衣物，深V領口直逼肚臍，渾圓雙球幾乎露出一半，她對著鏡頭擺出厭世臉，又帥又美的模樣超吸睛，引起網友盛讚：「噢！太太辣了」、「橘色超時尚」、「冷酷美」連韓瑜都忍不住留言：「超好看的，又帥又美」高宇蓁禮貌地回覆：「謝謝我的女神。」

高宇蓁今年將邁入41歲，但身上卻找不到歲月的痕跡，她曾透露自己的膚質很敏感，會挑選天然、訴求抗過敏的成分，順序為化妝水→乳液→面膜/晚安凍膜，敷臉時會在洗澡時同時進行，透過水蒸氣打開毛孔、促進保養成分的吸收，包包也會帶著保濕噴霧和保濕乳液補水。