Melvita響應地球日環保活動情境圖。（Melvita提供）

Melvita手繪蜂巢蜂巢托特包。（Melvita提供）

品木宣言地球月情境圖。（品木宣言提供）

innisfree綠色公益樹林活動。（innisfree提供）

innisfree2020綠色公益樹林5000棵樹。（innisfree提供）

適逢世界地球日的50周年，為響應地球日環保活動，各大美妝祭出相關活動，呼籲消費者響應愛護地球活動。

致力於地球環境的維護的頂級保養品木宣言，秉持以「天然為本」的理念守護地球，2009年品木宣言已攜手與美國森林協會及全球性環保組織合作，迄今已於全球種下超過130萬棵樹，台灣部分則與公益組織「慈心基金會」合作，在北海岸持續種下海岸林，產品包裝使用環保材質，每使用一棵樹木，就會再種植一棵新樹，55％的產品包裝是可回收的、可再度填裝的或可重複使用的，計畫在2023年底前，達到80％的產品包裝是可回收的、可再度填裝的或可重複使用的。即日起至30日，期間至品木宣言專櫃，自備環保袋消費指定商品可以能獲得靈芝水30ml，消費正貨滿2000元，加贈地球月環保瓶。

innisfree的台灣綠色公益樹林運動邁入第4年，秉持著「取之於自然，用之於自然」的理念，innisfree在世界各地皆發起綠色公益樹林的植樹運動，並於2017年開始與台東林務局攜手合作，栽種樹苗，希望能還原逐漸消失的綠色海岸線，守護台東生態築起綠色森林。

法國保養Melvita蜜葳特，22日起至26日，推出經典花水買1送1，活動期間持品牌空瓶至全台櫃點回收，再享回饋購物金優惠與滿額品牌購物袋贈禮活動。