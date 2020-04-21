隨著新冠肺炎疫情在全球持續爆發，不少大咖明星紛紛取消公開行程改成線上直播與粉絲們互動，私底下的「真實模樣」也逐漸受到討論。近日PTT上就有一篇關於南韓女團TWICE中「子瑜為什麼好像沒出道時那麼好看了？」的文章，引起網友熱烈討論。

來自台灣的子瑜，出道時便以甜美笑容、精緻五官受到注意，加上軟萌的個性讓她在世界各地吸引大票粉絲喜愛，還因為出色的外貌多次登上「全球百大美女」排行榜中的第一名，成為全球知名女明星。

TWICE子瑜沒出道時這麼美？網友提出3點「臉部變化」引論戰（圖／NATE）

但她近日的自拍照，卻引起網友在PTT上發問，認為出道時期與現在的她落差越來越大網友特別提出3個論點與她出道時期的照片證明所言不假。

第一點：死亡化妝師

子瑜用的美容師與化妝師與剛出道時所聘用的不同，因此她的髮型經常被弄得很老氣，微彎眉毛更是被網友評為「醜到爆」。

TWICE子瑜沒出道時這麼美？網友提出3點「臉部變化」引論戰（圖／NATE）

第二點：牙套

粉絲們都知道子瑜曾有一段時間戴過牙套，拆掉後臉型改變許多，由原本有弧線的笑容變得較為平面。

TWICE子瑜沒出道時這麼美？網友提出3點「臉部變化」引論戰（圖／pinterest、etobang）

第三點：眼神

出道時的她雖還有些稚嫩但總是散發著光芒，但現在很常會出現眼神死，不知道是遭遇什麼事情或是過於疲累造成。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

此篇一出立即吸引大批網友留言「造型真的有俗到」、「以前比較有仙氣」、「她的妝髮用的很像該團的大姊」、「自己不會打扮又沒人幫她打扮就很GG」、「真心希望子瑜越來越好」引爆話題。

TWICE子瑜沒出道時這麼美？網友提出3點「臉部變化」引論戰（圖／PTT）