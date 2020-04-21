寵愛之名亮白淨化光之鑰乳液50ml，1050元。（寵愛之名提供）

提提研黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜。（提提研提供）

京城之霜60植萃十全頂級全能乳。（京城之霜提供）

頂級美妝搶攻疫情消費商機，行銷動作頻頻，寵愛之名邁入第16年，找來小S女兒許曦文擔綱代言，熱搭媽媽人氣，一登場就獲好評，也有網友說，許曦文很美，但14歲的肌膚太好，要談保養成效沒說服力。

許曦文承載著星二代光環，從小就養成保養觀念，雖然還很年輕卻相當在意肌膚呵護，已經開始懂得挑選適合自己的保養品，她說，保養不分年齡和時間，每週會固定敷面膜，第一次接觸寵愛之名生物纖維面膜，便愛上它果凍般的特殊材質，而且能完美服貼在臉上，連在拍攝形象廣告時，敷著它跳舞、翻跟斗都不會滑落，一邊跳舞，一邊保養，實在是太省時了。

除了寵愛之名積極搶攻市場話題，面膜領導品牌「提提研」也推出戴口罩也能用的半片式面膜，主打讓消費者戴口罩也可以敷面膜話題十足，更祭出強勢新品「黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜」，創辦人李昆霖表示，產品歷經72次修改，攜手瑞士獲獎無數的創新活性物研發中心Mibelle Biochemistry合作，持續打造國際面膜形象。

牛爾品牌則發起「我愛我的全能媽媽」慈善活動，即日起至5月19日，購買京城之霜60植萃十全頂級全能乳，業者就捐出30元給「現代婦女基金會」，幫助長期受暴的婦女及兒童。