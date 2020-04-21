專業保養祭出話題優惠 限量下殺46折起 14:282020/04/21 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 DHC純欖護脣膏，三麗鷗限定3入組原價1050元，特價840元。（DHC提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 DHC潔手泡泡超值組，防疫價710元。（DHC提供） DHC消費滿2500元，限量贈愛逛街手提袋。（DHC提供） 理膚寶水B5全面修復霜，屁屁膏團購超福組買4送1。（理膚寶水提供） VICHY薇姿M89火山能量亮眼精露15ml擊退眼周乾紋7件組眼周保養限定組。（薇姿提供） 頂級日系美妝DHC攜手動漫明星攜手推出周慶組合，即日起至5月31日，商品全面85折，超過80項商品，最低下殺46折起，品牌祭出3款限量三麗鷗護脣膏，限定3入組原價1050元，特價840元， 指定消費滿2500元贈Hello Kitty愛逛街手提袋，滿5000元贈Hello Kitty享購物折疊包。 專業保養品牌理膚寶水、薇姿、CeraVe適樂膚攜手蝦皮購物舉辦超級品牌日，即日起至23日，祭出199銅板價、買1送1等優惠。 #品牌 #專業 #商品 #購物 #限量 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿協辦論壇 提升台灣精品國際行銷力 04:102020/04/18 產業特刊 敦睦艦隊染疫官兵足跡 台南市再增2處 11:042020/04/20 社會 蝦皮獨創「造節元年」！聚焦月月造節「5.5購安心節」開跑 13:402020/04/20 財經 蝦皮造節元年 疫舉搶市占 04:102020/04/21 產業．科技 恐重挫母親節促銷黃金期 染疫兵趴趴走 全台7百貨停業消毒 04:102020/04/21 產業．科技 保誠人壽落實ESG 地球日關燈 04:102020/04/21 產業特刊 遭波及業者無奈 像被軍艦擊沉 04:102020/04/21 政治要聞 台灣美景佐美味 福灣巧克力母親節禮盒「島嶼時光」限量開賣 09:242020/04/21 旅遊 東森購物聯手農委會 由王令麟購珍珠芭樂贈北區三醫院 12:192020/04/21 財經 何晶「嘻嘻」發文後這樣回 醫：恐需專業協助 13:012020/04/21 生活 時尚熱門新聞 高宇蓁西外裡沒穿！深V到胸下辣曬左右半球 - 星光 - 時尚 「最美護理師」怡葶細線遮美背！前凸後翹曲線全看光 - 星光 - 時尚 火辣「香港小姐」何依婷扮空姐！私下身材超有料 - 星光 - 時尚 170cm辣媽深V蕾絲泳裝超惹火！濕身熱舞「E奶掉出來」 - 星光 - 時尚 其實很聰明卻愛裝傻的5個星座 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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