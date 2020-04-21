I’M MEME每次推出眼影盤都會造成台灣美妝圈討論熱潮，因為配色都超級實用，價格又超佛心！本次春夏推出的我愛好感直覺眼影書，色彩美學與實用性兼具，褓姆級的手把手教學，讓彩妝新人也能跳級晉升為眼妝天才！

3本眼妝解答之書包含#001小橘書-事業運、#002小粉書-戀愛運、#003小棕書-金錢運，每本代表不同運勢妝容，極簡風格包裝則是以同色系做設計，皆收入7款美色且粉質延展性佳、顯色度高、持色服貼，1本就備有打底色、打亮色與暈染色，加上腮紅或修容，囊括奶霜霧面與閃爍亮片質地，化妝包只要有這盤立刻大減肥！

眼妝解答之書#001小橘書-事業運。（圖／邱映慈攝影）

眼妝解答之書#002小粉書-戀愛運。（圖／邱映慈攝影）

眼妝解答之書#003小棕書-金錢運。（圖／邱映慈攝影）

而且「眼妝解答之書」最大的優點就是隨書附上精選4組公式配色密碼，可以變化出至少12種眼妝效果，幫助初階者能輕鬆修習成為日常眼妝達人，以指腹依照數字所對應的顏色上妝疊擦，就能完成精緻眼妝，不用再苦惱眼妝該如何搭配！

眼影外盒有推薦的顏色搭配數字，MODEL示範色為#001小橘書-事業運。（圖／邱映慈攝影、品牌提供）

眼影外盒有推薦的顏色搭配數字，MODEL示範色為#002小粉書-戀愛運。（圖／邱映慈攝影、品牌提供）

眼影外盒有推薦的顏色搭配數字，MODEL示範色為#003小棕書-金錢運。（圖／邱映慈攝影、品牌提供）

畫好了眼妝，唇妝也不能放過！雖然在疫情期間大家口罩戴緊緊，但小編發現自己和身邊的朋友還是會在化妝的時候忍不住塗上唇膏！I’M MEME超熱賣的我愛氣墊薄霧液態唇膏又推出讓人忍不住想包色的兩個新色#014無花果紅、#015可可紅棕，添加豐富精油成分，搭配專櫃等級氣墊刷頭，塗抹上唇呈現質感絲絨霧面，滋潤雙唇不縮乾，一抹韓妞仙氣感立刻顯現！

I’M MEME我愛氣墊薄霧液態唇膏#014無花果紅、#015可可紅棕。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

※抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看I'M MEME推出新品「我愛好感直覺眼影書」和「我愛氣墊薄霧液態唇膏」新色！並留言告訴小編你最想入手哪個～

※獎品內容 ｜ I'M MEME 我愛好感直覺眼影書*1，不挑色隨機寄出

※公佈時間 ｜ 2020/4/30

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。