今年32歲的香港女星白雲（Snowy Bai）以35E的巨無霸身材受封「波神」，她的個性大方活潑，縱使早已成為人妻也不吝嗇大秀傲人身材，在IG上已累積4.5萬位粉絲支持，近年更進軍YouTuber界介紹旅遊景點，除了眾多男性為之瘋狂，也十分深受女性粉絲喜愛。

只見白雲近日迷上拍攝抖音（Tik tok）短片，她穿上粉色比基尼和愛狗一起趴在地上玩耍，波濤洶湧的上圍簡直快炸出泳衣，不僅豐滿到完全藏不住，雙球竟被意外被壓到變形，超邪惡的畫面一曝光立刻引來大批粉絲留言：「狗狗的手在享受」、「小心壓扁了」、「不知道該看哪」。不過她也俏皮發問：「對於電子白痴的我來講，Tik tok 真的好難玩！可不可以教下我？」

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先前，白雲為了歡慶IG粉絲人數突破4萬，她一連發出多張穿上同一件紅色連身泳衣的美照，希望替大家一掃新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的煩悶心情，只見照片中她掛著陽光般的燦笑，更暖心寫下：「有時候，沒有方向了，猶豫不決了，敏感傷心了......我就扔掉這一切，找個地方or找個事情or找個人，讓自己大笑開心。回到原點，問題就通了。」不過一對豐滿雙峰實在太辣，讓粉絲們害羞直呼「不知眼睛該看哪。」

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