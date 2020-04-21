民眾可到超商機台點選口罩預購服務，依指令插入健保卡。（全家提供）

7-11口罩機台預購取貨流程。（7-11提供）

萊爾富領口罩享加15元口罩收納夾。（萊爾富提供）

第六波口罩預購服務，自明（4月22日）上午8點至4月24日晚間8點止，民眾可到超商機台點選「口罩取貨專區」中的預購服務，依指令插入健保卡，確認相關資料後，領取小白單到櫃台結帳。而為響應「口罩實名制3.0」政策，一站滿足民眾口罩預購、付款、領取、享優惠需求，四大超商也祭出各種活動搶商機。

7-11表示，民眾預購口罩付款時，選用指定支付工具（icash聯名卡的icash2.0功能、OPEN錢包、icash Pay）就加碼5000點OPEN POINT，價值等同一杯35元的CITY CAFE中熱美。此外也能享有領口罩限定優惠活動，如CITY CAFE大杯美式買1送1、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶特價49元、舒立效潤喉糖第2件10元等。

全家表示，4月22日起凡預購完成者，即享Let’s café 、餅乾、飲料等優惠，如享大杯美式、拿鐵買1送1、77黑巧杏仁乳加買2送1、OERO香草口味捲心酥買2送1等；此外，掃描代收繳款證明聯上的QR code並完成登錄，有機會抽中SKODA汽車一台。另外，若使用全家自有支付工具My FamiPay支付預購費用，還可享7元刷卡金回饋。

萊爾富打安心牌吸客，使用包裝機包裝口罩，讓民眾安心領，而即起至5月5日前，領口罩享加15元口罩收納夾（原價25元） 兌換券、指定鮮奶單瓶69元兌換券、單杯大熱拿半價優惠兌換券等。

OKmart獨家推出「便利額溫卡」，民眾於4月22日起，至全台OK預購口罩後，加購大杯醇品美式即可獲得額溫卡一張，現場也享有大杯醇品美式咖啡買1送1(兩活動擇一)。