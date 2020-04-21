近期隨著宅在家的需求明顯增長，「居家」、「極佳親膚感」成了當紅時尚關鍵字，6IXTY8IGHT貼心推薦多款春夏宅時光必備內睡衣商品，陪伴所有女性們共度此時光！

隨著母親節的靠近，當然過節儀式感也不能少！6IXTY8IGHT特別與知名本土醫美保養品牌「寵愛之名」聯名推出價值超過四千元的寵愛女人抽獎禮盒，禮盒中含6IXTY8IGHT及寵愛之名人氣商品，總價值約NT4,000元！

此外，自4/24起消費者們更可於各大門市參與母親節驚喜滿額贈活動，凡消費滿NT1,500元，即可獲贈粉色ins風品牌迷你帆布袋，不只美觀且貼合時下環保潮流，迷你尺寸也更切合女性們近期短暫外出的日常使用需求。

消費滿NT1,500元，即可獲贈粉色ins風品牌迷你帆布袋，實品不包含緞帶。（圖／邱映慈攝影）

母親節期間最推薦入手「Babe印字刺繡系列睡衣」，此系列以天絲莫代爾材質搭配療癒嬰兒粉藍雙色系，帶給肌膚自然柔軟、有別於普通棉質面料的雙倍舒適感，非常適合作為24小時居家穿搭。另外「花卉蕾絲系列無鋼圈內衣」也非常欠買，本系列擷取春季自然色調作為底色，搭配全版花卉蕾絲、輕柔無鋼圈三角襯墊設計，提供全天候的舒適內著感，除了適合全年齡女性做配搭外，也格外適合推薦給近期遠距工作的粉領族們。

花卉蕾絲系列無鋼圈內衣居家穿著非常舒適，又能修飾胸型。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

※抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看6IXTY8IGHT母親節期間寵粉不手軟！

※獎品內容 ｜ 粉色ins風品牌迷你帆布袋*1，實品不包含緞帶

※公佈時間 ｜ 2020/4/30

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。