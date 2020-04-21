台灣高級訂製服設計師方國強近年跨界珠寶設計創立Khieng HAUTE JOAILLERIE珠寶品牌，自去年以「幻響亞特蘭」Atlantis Fantasy系列珠寶作品在兩岸三地上流社會掀起旋風後，今年再度以「Entre nous雙生。共舞」為主題，將充滿曲線美感的海浪、雙魚、海螺、章魚等化為6件高訂珠寶，延續他對海洋的熱愛。

方國強Atlantis Fantasy系列「Entre nous共舞」耳環，約70萬元。（Khieng HAUTE JOAILLERIE提供）

方國強Atlantis Fantasy系列「Entre nous圓舞曲」耳環，約90萬元。（Khieng HAUTE JOAILLERIE提供）

方國強曾任法國Emanuel Ungaro高級訂製服首席配件設計師，設計珠寶已有逾30年的經驗，近年他設計的珠寶新作，也全數在法國高級珠寶訂製工坊完成，工藝大師以精湛工藝與巧手完美打造獨一無二的珠寶作品，集藝術美學與珠寶工藝的大成，充滿法式時尚品味。

方國強Atlantis Fantasy系列「Entre nous共舞」項鍊，約400萬元。（Khieng HAUTE JOAILLERIE提供）

方國強年度新作Atlantis Fantasy系列「Entre nous舞動」黑珍珠戒指，主石是16mm大溪地黑珍珠，約250萬元。（Khieng HAUTE JOAILLERIE提供）

方國強說：「珠寶不只是件傳承的作品，更是找尋共鳴靈犀的連結樞紐。」正因為他愛海，對神秘未知的海洋世界充滿了好奇，亞特蘭提斯就成為他創作的靈感來源，將流傳千古的海洋神秘傳說融入珠寶設計當中，讓珠寶有了生命、有了傳奇。

方國強Atlantis Fantasy系列「Entre nous雙生」黑珍珠耳環，約100萬元。（Khieng HAUTE JOAILLERIE提供）

全新登場的「Entre nous雙生。共舞」系列珠寶新品從靈感、設計到工藝至少得耗時兩年以上，因此今年只有六件作品問市，為迎合海洋的主題，主石皆選用來自海洋的珍珠，珍珠溫潤光澤和曖曖含光的內歛之美，在鑽石彩寶的烘托之下，顯得更加細緻優雅。

主視覺「Entre nous雙生」珠寶項鍊和耳環，是以特蘭娜女王與情人化身雙魚泅泳情海為靈感，項鍊上鑲嵌一顆15mm大溪地黑珍珠，是以極為罕見的倒置鑲嵌方式，讓珍珠懸浮在鑽石海浪之上，頸圈採用鉸鏈式結構，可以完美伏貼於仕女的粉領，柔順且符合人體工學。

「Entre nous共舞」項鍊與耳環，則是以優美的螺旋曲線勾勒特蘭娜女王與情人曼妙的雙人舞姿，並以海螺的螺旋紋、章魚的靈動觸角詮釋情侶在海水裡旋轉共舞的曼妙景緻，在細節也讓人聯想到方國強高級訂製服裙襬的褶子，更添時尚感。

「Entre nous舞動」戒指的主石是一顆16mm銀黑色大溪地珍珠，工匠以巧奪天工的技藝，訴說著神祕海洋人神戀的古老傳說，以密鑲粼粼鑽光打造章魚生動靈巧的姿態，簇擁纏繞著珍珠。「Entre nous圓舞曲」耳環則是以雙螺旋線條展現極致之美，兩只盤旋交疊的海螺，交織出愛的旋律，就像真摯的愛情彼此纏繞永不分離一般，十分唯美浪漫。