表壇流傳一句名言：「綠水鬼，橘海馬」，意指要想收藏名表，綠色表圈的勞力士Submariner Date潛水表和歐米茄（OMEGA）橘色表圈的海馬Planet Ocean 600潛水表最值得推薦，兩者也最常被拿來做比較。就在勞力士受到新冠肺炎疫情衝擊，黯然宣布關廠之際，歐米茄全新橘色陶瓷表圈海馬Planet Ocean 600潛水表不畏疫情如期登台，讓表迷又驚又喜。

歐米茄Seamaster海馬系列Planet Ocean 600米同軸擒縱大師天文台計時腕表，橘色陶瓷表圈搭陶瓷化鈦金屬表盤，27萬2100元。（OMEGA提供）

歐米茄是世上第一個市售潛水表的鐘表品牌，潛水表再也不是軍用或專業人士才能擁有訂製表，這也讓潛水表成為可以日常佩戴的腕表。2005年，歐米茄打造「橘海馬」Planet Ocean 600腕表，不僅採用革命性同軸擒縱機芯，且大膽採用橘色表圈，立刻吸引腕表玩家爭相收藏，並與勞力士的綠水鬼齊名，隨後因為停產，「橘海馬」的身價更是水漲船高。

歐米茄Seamaster海馬系列Planet Ocean 600米同軸擒縱大師天文台計時腕表，灰色陶瓷表圈搭橘色橡膠，表盤為噴砂鈦金屬，33萬5600元。（OMEGA提供）

今年一開春，歐米茄「橘海馬」Planet Ocean 600米奢華進階版全新登場，不但都具備大師天文台認證，且換上橘色陶瓷表圈，一款是搭配白色陶瓷表盤款，一是搭配陶瓷化鈦金屬表盤，另有一款全球首創融入橘色橡膠的灰色陶瓷表圈，賦予「橘海馬」更加時尚前衛的樣貌。

除了「橘海馬」，為紀念「阿波羅13號」於1970年4月17日化危為夷平安返航屆滿50周年，歐米茄也在今年主打全系列Speedmaster超霸登月表，這只美國太空總署NASA官方時計的腕表，不僅成功伴隨「阿波羅11號」的太空人登月，也成功協助登月任務失敗的「阿波羅13號」安全返回地球，被視為幸運的象徵。

帶領「阿波羅13號」成功返航的指揮官James Lovell，當時佩戴歐米茄超霸腕表。（NASA提供）

「阿波羅13號」雖敗猶榮的英勇事蹟曾被拍成電影，由湯姆漢克斯飾演的指揮官洛威爾（James Lovell），精確算出引擎必須連續發動14秒修正偏離的航道，當時他就是緊盯著手上的歐米茄超霸腕表精準計時，才得以安全返回地球。