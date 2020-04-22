新光三越母親節檔期根據消費者送禮需求，把檔期天數拉長、優惠業種擴大、回饋變多，本月23日至5月31日共38天，較去年18天長；首7日名品、珠寶、3C等10大業種回饋電子贈品禮券，滿3000元送300元起，較去年首4日滿5000元送200元門檻低、回饋高；且延續初夏購物節好評的「超級品牌日」，超過27個品牌線上+線下最低5折起，堪稱是史上最殺、最有誠意的母親節。

新光三越母親節23日dyson超級品牌日，Airwrap造型器全系列，限量瑰麗紅，1萬7600元。（新光三越提供）

1日起「初夏購物節」在「APP宅配、移動式結帳機、熟客系統、美食外送」4大專案鞏固下，補足消費者不到店的空缺，整體雖小衰2成，但全台15店超級品牌日美妝品牌天天直播，20天直播200則觸及300萬人次；櫃姊還透過熟客系統為主顧導購，美妝和服飾業績都帶動，會員中心協理彭緒箴表示，skm pay綁定和使用人數皆2倍成長、業績3倍成長，電商平台beauty STAGE美麗台業績翻倍，突顯多數人認為「無現金好安心」的現況。

新光三越母親節24日PHILIPS超級品牌日，新一代TurboStar健康氣炸鍋HD9642（限量），送煎烤盤+烘烤鍋+防噴濺不鏽鋼上蓋+食譜、100元商品禮券（每店限量10份），原價1萬5890元、特價8990元，56折。（新光三越提供）

上周連2天零確診，不少人信心恢復逛百貨，立馬反應在業績成長1成上；19日起敦睦艦隊磐石艦陸續爆出27人染疫，有人足跡到過新光三越台南新天地和高雄左營店，2店昨（20日）都休館1天，推估單店1天約損失1000萬元，左營店今因有個案要再確認多停業1天，彭緒箴說希望能以最快的速度維持賣場環境，做到最乾淨、最好、最安全，以符合顧客期望，也讓員工和顧客都安心，不是擔心1、2天的業績損失，最在意的是堅固顧客的信心。

新光三越[i]Store MacBook Air配備Retina顯示器，每台3萬1900元起，4月23日至5月10日開放預購。（新光三越提供）

為此23日至5月110日母親節檔期間4大專案持續集中火力，且把母親節拉長為母親月，販促部協理陳妍妙表示，行銷預算因此增加3成。首7日新光三越APP同享滿千送百，男服/女服/休閒服/兒童/女鞋/內睡衣單櫃刷3000送300，正好趁流行服飾8折起下手；家庭用品/香氛區單櫃刷5000元送500；名品/大小家電/[i]Store/法雅客單櫃刷1萬送500；珠寶區回饋提高，單櫃刷1萬送1000；23日起超級品牌日則由dyson和PHILIPS和TOD’S、COACH等家電、名品輪流上陣，5折起優惠力道不輸周年慶。

新光三越台北信義新天地A4紅花鐵板燒外送/外帶四人套餐2400元，5月1日起期間限定限量。（新光三越提供）

4月30日至5月31日透過APP針對會員則首發「購物精省券」，全台萬件商品買1送1，囊括香氛、家用、保養品、超市箱購商品等；5月1日至31日首度延攬珍寶海鮮、紅花鐵板燒、福里安花神咖啡台中店共上百家餐廳，讓會員上APP點選美食外帶或外送。