十二星座壞女人排行榜，來看看你的星座排第幾名！

▍第十二名：巨蟹座

好女生、好女友、好媽媽、好妻子，沒什麼好挑剔的。

▍第十一名：天秤座

一切都追求美好的人，對男人來說在好不過了。

▍第十名：摩羯座

他們善於忍耐，是許多男人的理想型。

▍第九名：射手座

太花心了，但平常還是很可愛的，豪放女一個。

▍第八名：金牛座

整天把帳算得比誰都清楚，但不致於令人討厭。

▍第七名：白羊座

脾氣比較火爆一點，但是他的小孩脾氣其實還挺可愛的。

▍第六名：處女座

超愛乾淨，有潔癖，雞毛蒜皮他最懂，能搞到男人發狂。

▍第五名：獅子座

獅子女大小姐一個，不順著他都不行，每天把你當奴隸使喚，不把你們氣死不行，但還是那麼光輝耀眼，不愛都不行。

▍第四名：雙子座

雙子女古靈精怪、俏皮可愛，壞到骨子裡，卻讓男人欲罷不能，而他們每天都在想「下一個男人是誰呢？」

▍第三名：雙魚座

雙魚女總是用溫柔編織愛情大網，不斷捕捉男人，成功率極高，小心不要掉到他的魚網裡！

▍第二名：天蠍座

天蠍座的女人是毒藥，是致命的毒藥，膽小男生千萬別碰，膽大的男生要學會忠誠，背叛者必死，好色的要練好體力，小心滿足不了天蠍女。如果你夠忠誠、夠堅強、精力充沛，試試看也無妨。

▍第一名：水瓶座

水瓶女放浪形骸，行為驚世駭俗，思想大膽奇特，博愛而花心，看淡愛情，讓無數癡心男人拜倒在他的石榴裙下，做為壞女人第一名當之無愧。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】