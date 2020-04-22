皮膚科高珮菡醫師分享，台灣消費者很愛用面膜，但對於面膜也有很多錯誤的迷思！其實只要把握幾項簡要觀念，一樣可以安心敷出羨煞旁人的健康美肌。

台灣販售的面膜品牌瑯滿目，多數品牌為了脫穎而出，主打低價策略，如精華成分比例只求有不求達到宣稱有效量，甚至為壓低成本使用來源不明的原料，惡性循懷間接造成消費者在選擇面膜時總抱持著不經意、選便宜、有敷就好的錯誤心態。此外，片狀面膜是所有保養品中最高效的品項，能夠將面膜上承載的不論好壞各種成分皆快速完整導入肌膚。皮膚科高珮菡醫師提到：「片狀面膜獨具的封閉環境導入特性，能夠促使肌膚毛孔舒張並與肌膚緊密貼合的滲透原理，可讓面膜上的精華液滲入肌膚的吸收效率大幅提升。」相較於一般保養品擦拭完畢保養成分僅會停留在皮膚淺層無法繼續滲透，片狀面膜可防止或減低水分蒸發的速度，持續的將精華成分被動地往皮膚深層滲透滋潤肌膚，缺少正確成分標示或未經檢驗的面膜，除了無法提升肌膚保濕度之外，甚至有可能會引起肌膚過敏或是刺激反應，對於肌膚的傷害更是不容輕忽。

皮膚科高珮菡醫師。（圖／品牌提供）

台灣消費者酷愛使用片狀面膜，面膜品牌攜手漫雲思境診所皮膚科高珮菡醫師針對台灣消費者的面膜使用習慣進行為期三周的網路調查，共累積超過1,600位網友參與，從調查中整理出消費者對於選用面膜的五大迷思，包括：

1.將明星代言或吸睛包裝做為重要購買依據

2.對於外包裝所宣稱功效深信不疑

3.價格至上，只要單價低或有超值促購先買再說

4.敷完面膜，僅在意香味或濕潤度是否符合喜好

5.敷完面膜，僅用當下的肌膚水潤度做為優劣判斷標準

高醫師提醒消費者可選擇經第三方機構檢驗的面膜較不容易踩雷，而標榜獲獎肯定的商品則需注意該機構的公正性；此外，一般人要了解所有保養成份較為困難，可選擇在歐洲知名通路有販售的品牌，因為能夠在歐洲知名通路上架販售代表擁有完整的產品原物料資訊，並經過第三方有效性測試與歐洲毒理學專家的評估，證實產品是安全又有效；針對部分消費者敷面膜會有肌膚不適情況，高醫師則建議除了參考成分，面膜布的纖維長短也可能是肌膚感到刺癢不適的原因之一，建議選擇通過「貼膚測試」的商品，無論材質或成分都更安全安心；最後，高醫師也呼籲消費者，保養不能單靠感覺，面膜敷後當下的水潤、滑嫩有可能只是因為肌膚短暫獲得水分，並不代表能持續維持或改善膚況，建議規律使用三至四周，仔細觀察肌膚狀況的變化，才能篩選出最安全有效且適合自己的產品。