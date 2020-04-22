香港出正妹已經不稀奇，但長得美身材又好還是會讓人的目光為之一亮！這位身材姣好的空服員 Albee 目前任職於中國國際航空，不僅有著笑起來超甜的電眼，更連全身曲線都相當婀娜多姿，身為專業空姐曾接受過長期的訓練，因此她的體態十分標準，尤其換上大紅色制服的她氣勢十足，不僅頭戴可愛的小圓帽更綁上端莊的領巾，看起來十分有精神又專業，對比私下打扮火辣的她瞬間形成反差萌。

近日伴隨新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，不少健身房也接連關閉來減少人群聚集，對此 Albee 特別發文表示：「Lean on 健身房關了也一起運動一下吧！」只見她PO出一張出遊辣照，超有誠意附上自己的穿搭，照片採取仰角拍攝，讓她火辣的雙球弧度直接被看光，巨無霸身材也成功引發熱議。

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在 Instagram 查看這則貼文 @albeeyeung_ 分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 27 日 下午 10:00 張貼

只見照片中，她微微倚靠在建築物旁，上半身穿上超緊身的白色繃帶上衣，下半身搭配辣妹必備的真理褲，展現完美的體態，一雙細嫩白腿讓粉絲看了血脈賁張，紛紛陷入瘋狂直呼：「好有仙氣呀」、「身材超級不科學」、「仙女下凡，美美美」、「太修長了吧」等。

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