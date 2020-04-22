打開IG不少網紅靠著甜美笑容、迷人深才吸引網友注意，但有些人除了這些特徵之外還像極了當紅明星，讓人忍不住追蹤，就像是有「嫩版李英愛」之稱的韓國網紅李素賢(이소현)，無論是氣質還是外貌都與知名女星李英愛十分相似，在IG上吸引超過7萬粉絲喜愛。

本身職業為模特兒兼YouTuber的她，經常在IG上分享生活與工作側拍，也因為清新的氣質與明星臉蛋讓她成為不少廠商的指定模特兒。

在 Instagram 查看這則貼文 🇰🇷 MODEL 이소현（@haeny_gram）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 22 日 上午 4:13 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 🇰🇷 MODEL 이소현（@haeny_gram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 17 日 上午 4:19 張貼

不過，她除了迷人氣質吸引人之外，也曾脫掉上衣穿著性感的比基尼，大方秀出逼人曲線與豐滿的雙峰，讓網友們大噴鼻血。

在 Instagram 查看這則貼文 🇰🇷 MODEL 이소현（@haeny_gram）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 25 日 上午 4:12 張貼