日本33歲知名女星北川景子，與知名樂團BREAKERZ主唱Daigo結婚4年，在4/22上午宣布懷孕，讓粉絲們又驚又喜，而媒體捕捉到兩人私底下出門的畫面，引起網友熱烈討論。

曾演出《HERO2》、《月之戀人》、《房仲女王》等多部經典日劇的北川景子，於2016年宣布與大9歲的樂團主唱Daigo結婚，在當時Daigo曾大方表示想生3個孩子，但遲遲未聽到好消息，北川景子也持續拍片活躍於演藝圈。直到去年北川景子突然剪去留了多年的長髮，以及減少工作量，才知原來都是為了「做人」而準備。

在 Instagram 查看這則貼文 ᴛakashi ʏoshida（@takashi_yoshida_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 22 日 下午 5:56 張貼

如今宣布懷孕後，網路上也流出近日被日本媒體《女性SEVEN》所拍到的照片，只見她四肢依然十分纖細，穿著綠色夾克、戴著黑帽與口罩，全身包緊緊的跟在老公身邊，看起來平凡又甜蜜，粉絲們看到也紛紛留言「原來她在老公身邊這麼嬌小」、「恭喜好期待看到他們的寶寶」、「女神終於懷孕了」引發話題。