受到新冠肺炎疫情影響，國營建物料供應短缺，包括砂、石、水泥製品、磁磚等需求無法正常供應，且營造業空缺人數達1.3萬，進而影響施工進度，台中市政府都發局啟動營建業紓困計畫，自動展延建照及雜照期限兩年，讓業者有充分時間完成工程，預計台中共有2536個建築工地受惠本次延長建築期限措施。

台中市都發局長黃文彬表示，受到疫情影響，目前全台各縣市以紓困措施，協助產業度過難關，而台中市都發局也祭出政策，為營建業送暖，於本月7日公告建照及雜照期動展延2年，換言之，今年1月23日至12月31日止，領有台中市建造執照或雜項執照，或建造執照至今年1月22日仍為有效者，建築期將自動延長兩年，無須另行申請，藉此紓緩疫情衝擊。

大台中不動產公會理事長王至亮表示，缺工、缺料等問題將影響目前興建中的住宅建築、工業建築延宕，不僅衝擊到營建業，其衍伸的負面效應甚至關係到本市投資環境，領有建造執照或雜項執照、且目前仍為有效的建案准自動展延2年，可望讓建築業者大大鬆了一口氣。