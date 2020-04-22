美廉社繼上月25日花5000萬元發出20萬本振興折價券後，明（23日）起再加碼1.7億元，推出第2波振興折價券2.0共15萬本，每本可折抵1185元，會員消費不限金額過卡可獲得1本，能使用到5月18日。這次除了美廉社全台728家門市，同集團的三商餐飲旗下4個餐飲品牌，包含三商巧福、福勝亭、鮮五丼及品川蘭共260家分店也加入優惠。

持美廉社發出的振興折價券於三商巧福消費滿200元可享85折，飲料小菜也可使用。三商巧福原汁牛肉麵115元、番茄肉醬乾拌麵85元。（美廉社提供）

振興折價券2.0每張面額10元至60元不等，每本含2張現金折價券，14張商品折價券及8組GO美廉100元網購折價序號，吃的、喝的、網購商品，超過150種品項可折抵使用；另，在三商巧福、福勝亭、鮮五丼及品川蘭消費滿200元可享8折至85折優惠。三商巧福的西螺南站門市、西螺北站門市、古坑門市3家門市不參與此活動。

持美廉社振興折價券2.0，購買零食、罐頭、飲料等可省1185元。（美廉社提供）

根據美廉社統計，第一波20萬本振興折價券已全數發光，截至4月20日兌換率達8成，以現金折價券兌換率超過50%占比最高；消費者購買品項著重冷凍、飲品、泡麵、罐頭等能存放的食品類為主；兌換前3名分別是衛生紙、牛奶及蛋，可看出防疫期間的購物趨勢，皆以即食即飲的民生必需品為兌換目標。

持美廉社振興折價券2.0，購買零食、罐頭、飲料等可省1185元。（美廉社提供）

在使用振興折價券時，美廉社表示可於門市搭配第三方支付工具使用，滿足指定消費條件時，可同時使用多種不同的商品折價券及現金折價券，但同一種商品折價券無法同時使用2張以上；22日起，使用台灣Pay滿198元，即享現折 40元即時優惠，單筆不累折，限量回饋3萬2000筆。