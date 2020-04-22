韓國知名女團 BLACKPINK 中的泰籍成員 Lisa（리사）以精緻臉蛋和甜美笑容走紅，更以姣好的S曲線被網友們封為「人間芭比」，深厚的歌唱及舞蹈實力讓她在近日以導師身分登上大陸選秀節目《青春有你2》，人氣水漲船高。近日，網上就出現一位外貌激似 Lisa 的網紅，不論是五官還是穿著都神複製，令粉絲們看了直呼「不可思議！」

這位長相與 Lisa 相似的網紅名叫 Yūn，她從抖音（Tik Tok）上拍攝跳舞影片而走紅，原來是一位住在紐約的菲律賓女孩，今年18歲的她有著超齡的長相及性感身材，擁有濃眉大眼配上深邃五官，就連穿搭打扮都與 Lisa 的甜辣風格一樣，因此被稱為「翻版Lisa」，短短時間就吸引超過6.6萬粉絲追蹤。

菲律賓網紅 Yūn（左）因外型激似韓國女團 BLACKPINK Lisa（右）而爆紅。（圖／IG@lalalalisa_m、yukimago）
菲律賓網紅 Yūn（左）因外型激似韓國女團 BLACKPINK Lisa（右）而爆紅。（圖／[email protected]_m、yukimago）

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Yūn 其實是一位時裝模特兒，日常就會在IG上大方分享美照，姣好的身材也讓她得以駕馭各種風格的穿搭，不論是性感的黑色蕾絲背心、短版露腰上衣，還是清純風的白色肩帶洋裝都相當適合，完全是天生衣架子。

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