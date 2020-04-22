夏日腳步接近，衛生棉品牌Kotex靠得住近日與以茶樹系列保養品聞名的The Body Shop美體小舖跨界攜手推出聯名促銷活動，消費達指定門檻即可獲贈美體小舖期間限定白金會員卡，數量有限送完為止！

台灣屬亞熱帶海島型氣候，夏季潮濕悶熱，近兩三年市場上出現以涼感為訴求的衛生棉，不過強烈的極涼讓不少女性裹足不前，直到Kotex靠得住去年5月創新推出茶樹舒涼棉系列，打出市場上第一款不刺激、有效溫和舒緩肌膚悶熱不適的「三分微涼」新定位，並首度與「茶樹專家」美體小舖跨界合作推出聯名促銷活動，一上市就轟動熱銷，圈粉許多生理期喜愛以溫和微涼感舒緩私密處悶熱不適的女孩。

延續去年上市熱潮，趕在今年炎夏來臨前，Kotex再推出全新品項—茶樹舒涼護墊，讓女孩們在炎炎夏日裡無論生理期或平常日都能感受到最舒適的三分微涼。即日起至四月底或五月中，凡於全聯、屈臣氏、康是美、寶雅、家樂福、大潤發、愛買等通路，購買Kotex茶樹舒涼棉組包商品或購買金額滿NT188即可獲贈美體小舖期間限定白金會員卡，9月底前凡憑卡購買美體小舖茶樹全系列皆可享85折優惠。另外，至The Body Shop美體小舖門市購買天然茶樹淨膚系列產品，即可獲贈Kotex茶樹舒涼棉微涼體驗組，含日用棉及護墊共3片，限量3萬份，送完為止。

Kotex茶樹舒涼棉微涼衛生棉、護墊。（圖／邱映慈攝影）

為了傳遞三分剛剛好的生活哲學，Kotex品牌同步於臉書創新推出「Kotex三分哲學系線上課程」，恰巧搭上近來校園因疫情影響而引發的遠距線上教學熱潮，吸引不少年輕女孩「搶修學分」！Kotex三分哲學系課程結合時下大學生活經常遇到的家聚、情愫曖昧萌芽、選課及小組報告等情境，提出女孩們面對生活中的人事物若抱持過與不及的態度可能都達不到理想結果，建議凡事抱持三分哲學，就能從容優雅應對生活每個面向。

Kotex靠得住茶樹舒涼棉添加美國天然茶樹精油萃取與微涼舒爽配方，成分溫和，提供女孩三分剛剛好不刺激的微涼膚觸，棉片背層採用具有千萬微孔、會呼吸的透氣材質，快速散熱效果讓女孩私密處更快甩開悶、濕、熱，舒適享有一整個夏天的微涼舒適。

▍活動

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※抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看Kotex跨界聯名美體小舖，買茶樹舒涼棉即贈限量白金會員卡！

※獎品內容 ｜ Kotex茶樹舒涼棉日用+夜用*1組

※公佈時間 ｜ 2020/4/30

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。