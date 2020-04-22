全聯萌翻了，We Sweet甜點和限量集點換購居家用品號召日本三麗鷗和荷蘭國寶卡通明星大集合，We Sweet甜點4月24日至5月7日推出6款甜點，每款原價49元至99元，部分商品有期間限定9折起特價，包裝分別有Hello Kitty、雙星仙子、布丁狗、蛋黃哥、酷企鵝、帕恰狗、美樂蒂；全新一檔集點換購活動則與miffy米飛兔合作。

全聯We Sweet卡士達泡芙，包裝上有三麗鷗明星加持，每盒4入約140g，原價99元、4月24日至30日特價89元。（全聯提供）

We Sweet黃色酸甜的「檸檬乳酪塔」、頂級奶霜製成的「布丁奶凍捲」都有布丁狗亮相；採用日本配方製成奶香餅皮的「卡士達可麗餅」和「奶皇生乳捲」搭配的都是蛋黃哥；牛奶為基底的「卡士達泡芙」和包覆布丁與莓果慕斯的「草莓歐姆蕾」則是萌星大集合。

全聯We Sweet草莓多拿滋，每個61g、35元。（全聯提供）

去年全聯We Sweet首度與OREO攜手聯名甜點受歡迎，4月24日至5月7日再推出OREO春日祭，3款甜點，每款35元，「巧克多拿滋」、「草莓多拿滋」、「巧克甜甜圈蛋糕」，造型卡哇伊、口味討喜。活動期間買OREO餅乾/巧心蛋糕系列任1件，搭配We Sweet甜點任1件現折5元。

全聯miffy米飛兔居家生活樂，8款療癒居家生活用品限量換購。（全聯提供）

此外，全新一檔點換購活動以「居家生活樂」為主題，結合miffy米飛兔肖像，4月24日至6月18日8款限定居家生活用品皆限量，有3種方式加價換購3折起，包含最少扣200點福利點、到門市買任10杯OFF COFFEE，或購買生鮮滿100元集1點生鮮積分，累積3生鮮積分都能加價換購。

miffy米飛兔三用暖心疊疊墊，限量2000件，可坐、可躺，拉鍊拉開還可一分為二，500福利點+1299元、200福利點+1499元、任10杯OFF COFFEE+1299元，或3生鮮積分+1499元可加價換購（全聯提供）

8款居家商品包含質感收納籃、軟萌收納袋、圓舞曲捲筒紙巾架、能屈能伸面紙盒、好幫手垃圾桶、繽紛珪藻土地墊、慵懶萬用床上桌、三用暖心疊疊墊。其中，首推「軟萌收納袋」，拉鍊拉開可收納棉被、枕頭等居家用品，填充後可變身120公分miffy抱枕，限量8000件；可坐、可躺的「三用暖心疊疊墊」，可分上下兩層座墊當做小沙發，限量2000件，兩者都是一物多用。