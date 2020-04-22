身兼前17正妹主播與模特兒身分的網紅劉庭羽，是IG上知名的「地方媽媽」，不僅有人妻、人母的身分，更以169CM的長腿身高及F罩杯走紅，瘋狂吸引超過48萬人追蹤。近日她前往餐廳用餐，原本想自拍，卻誤按到錄影，意外留下火辣的自拍片段，胸前露出的雙球讓網友們看了大呼「受不了」。

劉庭羽擁有前凸後翹的身材，絲毫看不出來已經是一位生了女兒的媽媽，而作風大膽的她從不吝嗇分享好身材，這次可說是再度突破極限，她身穿火辣的短版上衣就出門吃飯，雖然不是深V設計，卻是緊身的款式，直接露出渾圓雙球，可明顯見到雄偉的「胸器」直接卡在腰帶處，養眼畫面令人看了鼻血狂噴。

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劉庭羽時常會穿著火辣的服裝分享日常生活，到各地吃美食玩樂是她的興趣，而這次的「吃貨日常」一出也成功引發暴動，粉絲們看了紛紛留言大讚：「這南半球很可以」、「自然美」、「美麗南半球」、「好想跟庭羽一起吃飯」等。

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