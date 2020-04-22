五月是珠寶銷售旺季，就在眾家珠寶展紛紛登場之際，有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）自然也不會缺席，端出無數碩大美鑽和珍稀寶石，其中一顆重達18克拉的洛克菲勒溫斯頓祖母綠戒指，要價近5億台幣，而且是系出名門，出自赫赫有名的洛克菲勒家族，一出手就讓其他珠寶品牌相形失色。

海瑞溫斯頓這回來台的珠寶腕表件數不多，但每件都是要價不菲的稀世珍寶，其中最讓人驚豔的莫過於洛克菲勒溫斯頓祖母綠戒指，主石為18.03克拉祖母綠，在92顆圓形明亮式切工及16顆水滴形切工美鑽的環繞之下，光彩奪目。

海瑞溫斯頓珠寶登台，其中最受矚目的莫過於重達18.03克拉的洛克菲勒溫斯頓祖母綠戒指，為系出名門之作，約4.8億元。（Harry Winston提供）

這只祖母綠戒指於30年代為洛克菲勒家族購入，直到2017年登上洛克菲勒中心拍賣會，被海瑞溫斯頓以天價購入，創下祖母綠每克拉單價的世界拍賣紀錄，並正式命名為洛克菲勒溫斯頓祖母綠(Rockefeller-Winston Emerald)，如今這只充滿傳奇色彩的祖母綠戒指正式來台，可說是難得一見的珍寶，要價約4.8億台幣。

海瑞溫斯頓珠寶登台，碩大美鑽寶石閃爆眾人眼睛，圖為藍寶石項鍊，主石為31.13克拉藍寶石，約9200萬。（Harry Winston提供）

除了搶盡風采的祖母綠戒指，還有主石為31.13克拉的瑞溫斯頓藍寶石鑽石項鍊、總重達45.84克拉的紅寶石項鍊和一枚12.48克拉雷德恩切工的黃鑽戒指等，充滿展現海瑞溫斯頓蒐集名鑽和大顆珍稀寶石的實力。

海瑞溫斯頓Winston Candy 系列紅色尖晶石搭配藍紫色藍寶石戒指，約667萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓雷德恩式切工黃鑽鑽戒，主石為12.48克拉黃鑽，約2880萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓凝世風華Incredibles系列錦簇鑲嵌紅寶石鑽石項鍊，約5700萬元。（Harry Winston提供）

另有三只鑽表，其中有兩款是Precious Emerald鑽表，表盤分別採用藍色和綠色珍珠母貝，另有一只第五大道Avenue Classic系列Cherry Blossom腕表，將櫻花綻放的美景展現在表盤上，奢華中不減浪漫唯美。

海瑞溫斯頓第五大道Avenue Classic系列Cherry Blossom腕表，約128萬元。（Harry Winston提供）