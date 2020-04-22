五月是珠寶銷售旺季，就在眾家珠寶展紛紛登場之際，有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）自然也不會缺席，端出無數碩大美鑽和珍稀寶石，其中一顆重達18克拉的洛克菲勒溫斯頓祖母綠戒指，要價近5億台幣，而且是系出名門，出自赫赫有名的洛克菲勒家族，一出手就讓其他珠寶品牌相形失色。

海瑞溫斯頓這回來台的珠寶腕表件數不多，但每件都是要價不菲的稀世珍寶，其中最讓人驚豔的莫過於洛克菲勒溫斯頓祖母綠戒指，主石為18.03克拉祖母綠，在92顆圓形明亮式切工及16顆水滴形切工美鑽的環繞之下，光彩奪目。

海瑞溫斯頓珠寶登台，其中最受矚目的莫過於重達18.03克拉的洛克菲勒溫斯頓祖母綠戒指，為系出名門之作，約4.8億元。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓珠寶登台，其中最受矚目的莫過於重達18.03克拉的洛克菲勒溫斯頓祖母綠戒指，為系出名門之作，約4.8億元。（Harry Winston提供）

這只祖母綠戒指於30年代為洛克菲勒家族購入，直到2017年登上洛克菲勒中心拍賣會，被海瑞溫斯頓以天價購入，創下祖母綠每克拉單價的世界拍賣紀錄，並正式命名為洛克菲勒溫斯頓祖母綠(Rockefeller-Winston Emerald)，如今這只充滿傳奇色彩的祖母綠戒指正式來台，可說是難得一見的珍寶，要價約4.8億台幣。

海瑞溫斯頓珠寶登台，碩大美鑽寶石閃爆眾人眼睛，圖為藍寶石項鍊，主石為31.13克拉藍寶石，約9200萬。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓珠寶登台，碩大美鑽寶石閃爆眾人眼睛，圖為藍寶石項鍊，主石為31.13克拉藍寶石，約9200萬。（Harry Winston提供）

除了搶盡風采的祖母綠戒指，還有主石為31.13克拉的瑞溫斯頓藍寶石鑽石項鍊、總重達45.84克拉的紅寶石項鍊和一枚12.48克拉雷德恩切工的黃鑽戒指等，充滿展現海瑞溫斯頓蒐集名鑽和大顆珍稀寶石的實力。

海瑞溫斯頓Winston Candy 系列紅色尖晶石搭配藍紫色藍寶石戒指，約667萬元。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓Winston Candy 系列紅色尖晶石搭配藍紫色藍寶石戒指，約667萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓雷德恩式切工黃鑽鑽戒，主石為12.48克拉黃鑽，約2880萬元。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓雷德恩式切工黃鑽鑽戒，主石為12.48克拉黃鑽，約2880萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓凝世風華Incredibles系列錦簇鑲嵌紅寶石鑽石項鍊，約5700萬元。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓凝世風華Incredibles系列錦簇鑲嵌紅寶石鑽石項鍊，約5700萬元。（Harry Winston提供）

另有三只鑽表，其中有兩款是Precious Emerald鑽表，表盤分別採用藍色和綠色珍珠母貝，另有一只第五大道Avenue Classic系列Cherry Blossom腕表，將櫻花綻放的美景展現在表盤上，奢華中不減浪漫唯美。

海瑞溫斯頓第五大道Avenue Classic系列Cherry Blossom腕表，約128萬元。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓第五大道Avenue Classic系列Cherry Blossom腕表，約128萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Precious Emerald鑽表，綠色和藍色珍珠母貝表盤，各約992萬元。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓Precious Emerald鑽表，綠色和藍色珍珠母貝表盤，各約992萬元。（Harry Winston提供）

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