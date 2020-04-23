在網路上擁有7萬人追蹤的朴慧敏(박혜민)，憑著亮麗的外表與凹凸有致的好身材累積高人氣。不久前PO出旅遊時所穿的比基尼辣照，但因領口太低差點走光吸引2.7萬人觀看。

長相十分甜美的朴慧敏，真正的職業為模特兒，因此經常在IG上PO出工作側拍與性感的穿搭，大方展現豐滿身材。

在 Instagram 查看這則貼文 박혜민 🧡（@mingcrush）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 13 日 上午 12:20 張貼

日前，她曬出先前出國時所拍的泳裝照片，只見她穿著超低胸的平口比基尼，露出甜美笑容與網友們打招呼，但眼尖的網友發現疑似領口太低加上揮手晃動使乳暈若影若現，讓人看得大噴鼻血直呼「受不了」。

在 Instagram 查看這則貼文 박혜민 🧡（@mingcrush）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 11 日 上午 5:30 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 박혜민 🧡（@mingcrush）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 19 日 上午 6:15 張貼