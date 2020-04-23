在網路上擁有7萬人追蹤的朴慧敏(박혜민)，憑著亮麗的外表與凹凸有致的好身材累積高人氣。不久前PO出旅遊時所穿的比基尼辣照，但因領口太低差點走光吸引2.7萬人觀看。
長相十分甜美的朴慧敏，真正的職業為模特兒，因此經常在IG上PO出工作側拍與性感的穿搭，大方展現豐滿身材。
日前，她曬出先前出國時所拍的泳裝照片，只見她穿著超低胸的平口比基尼，露出甜美笑容與網友們打招呼，但眼尖的網友發現疑似領口太低加上揮手晃動使乳暈若影若現，讓人看得大噴鼻血直呼「受不了」。
在網路上擁有7萬人追蹤的朴慧敏(박혜민)，憑著亮麗的外表與凹凸有致的好身材累積高人氣。不久前PO出旅遊時所穿的比基尼辣照，但因領口太低差點走光吸引2.7萬人觀看。
長相十分甜美的朴慧敏，真正的職業為模特兒，因此經常在IG上PO出工作側拍與性感的穿搭，大方展現豐滿身材。
日前，她曬出先前出國時所拍的泳裝照片，只見她穿著超低胸的平口比基尼，露出甜美笑容與網友們打招呼，但眼尖的網友發現疑似領口太低加上揮手晃動使乳暈若影若現，讓人看得大噴鼻血直呼「受不了」。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。