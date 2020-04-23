對於以下五個星座來說，性和愛是分不開的，他們重視心靈的交流，更重視床事！

▍1.白羊座（3.21-4.19）

和白羊戀愛時最大的感受就是，他們太直了，性格倔強，好勝心又強，所以喜歡一個人的時候，就會想要用盡各種方法將其弄到手，興致勃勃，整個追求過程都非常主動。為了能抓住自己心心念念的緣分，就算是直接將其生米煮成熟飯白羊也是在所不惜！

因此在白羊面前，性和愛是分不開的，他們是個急躁衝動的人，在許多方面都喜歡展現自己最強勢的一面，所以當情之所至的時候，為了能成功拿下對方，白羊肯定會選擇先促成結果，然後再走過程，或者從結果裡生出過程，以此讓兩人的關係變得更加親密！

再就是白羊在性愛方面也是非常衝動和直接，如果真心喜歡上一個人，能跟對方從身體和精神方面雙向發展，肯定會獲得比以往戀愛時更多的快感，因此白羊是不會拒絕因性而愛的！

▍2.雙子座（5.21-6.21）

雙子雖然雙商都很高，但也會出現被愛情沖昏頭腦的時候。尤其是戀愛初期，雙子很容易因為一頭熱而奉獻自己的全部，不做一絲保留，就算是先性而愛也會非常願意！雙子本身就不是一個喜歡尋求安穩的人，心永遠在漂泊的他們總是蠢蠢欲動著，只要有一點心儀的對像出現，他們就會立馬上鉤！即使那時兩人沒有太多的接觸，或過多的情感，雙子也會為了達到自己對這段感情的最大期待，慢慢生出情感！

要知道，對雙子來說，單純的慾望是無法維持與他們之間最長久的感情，只有刺激他們的大腦，讓這場交流生出別樣的情感，才能獲得雙子的認真對待。雙子畢竟是一個不安於室、喜歡新鮮刺激的好事之徒，所以性愛對他們來說也只是生活的調味劑罷了。奉行享樂主義的他們，對情感倒是把精神層次的感動擺在肉體吸引之前，所以如果真的發生了關係，他們很有可能會在這段關係中慢慢產生更親近的想法，以至於因性而愛，讓精神和肉體相互交融，達到更高的快感！

▍3.獅子座（7.23-8.22）

熱情的獅子在對待任何事情時都是活力滿滿，很有熱情的樣子，所以他們的慾望也是非常強盛，如果與心儀對像還沒有完全做到情感上的連接時，他們會將這種聯繫發展到身體上面，以此更好的拉近兩人之間的距離！所以獅子在戀愛時對這種性方面的生活，可謂是非常期待，尤其是熱戀期間，兩人如膠似漆的黏在一起時，獅子的腦海裡就會浮現出各種帶顏色的念頭，以此想讓兩人的感情如火箭般，得到更多的發展！

因此等這段充滿激情的時間過去了，當性不再是倆人關係的全部時，獅子才會開始慢慢去了解對方的人品和性格，進入正兒八經的談戀愛模式。獅子畢竟是個很隨性的人，活得非常自在，所以他們對任何事都很放得開，從性中產生感情對他們來說也是很常見的事情！

▍4.天蠍座（10.24-11.22）

對於周身充滿神秘召喚氣息的天蠍而言，情慾向來是一件駕輕就熟的事情。畢竟天蠍在性愛方面的領悟力是一種與生俱來的本能，慾望強烈，很會調情，能夠帶動氣氛，常常令愛人欲罷不能，以至於深深地被其征服。所以從性中產生愛對天蠍來說也是一件很正常的事情，只有性愛兩手抓，才能讓自己完全享受在這段感情當中。

要知道天蠍的佔有欲太強了，他們對自己有一點好感的人，都希望能緊緊抓在手裡，可以早一點得到自己喜歡的人，天蠍也就少一點擔心。因此為了不讓你逃離他們的視線，天蠍不會介意這種先性而愛的行為。

再就是天蠍的性慾極高，他們在12星座中就是「性慾」的代表，所以就算最初時沒有愛情，他們也能在長期的糾纏中因性成愛，讓自己越發沉醉在這種美好的感覺當中，對你的迷戀不已！

▍5.雙魚座（2.19-3.20）

雙魚對生活的態度總是帶著一種浪漫的色彩，像是自帶濾鏡般，就算再糟糕的事情，也能被他們自動美化。因此雙魚對任何事的配合度都非常高，他們天生擁有浪漫情懷，很喜歡與他人做最親密的接觸和交流，所以就算沒有太多的情感，在發生關係之後，雙魚也會主動為自己生出一段浪漫的情節，讓自己因性成愛。

畢竟雙魚在感情中還算是個很負責的人，他們在情慾上對愛人的依賴非常高，就算是月亮惹的禍，慾望迷失了眼睛，雙魚也會為了讓這段感情變得美好而主動負責！所以雙魚愛上你有時並不是因為你的身體，而是著迷於情之所至時那種讓人心血澎湃的氛圍。因此他們很容易在性愛中，對你產生依戀，因為太過契合而心動不已！

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