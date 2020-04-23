女星邵岱兒（Debbie）臉蛋甜美、身材玲瓏有緻，曾在《綜藝玩很大》和小鬼搭檔，因互動宛如情侶、被冠上「新鬼嫂」。除了演藝事業，哥倫比亞大學金融系畢業的她還創立服飾品牌，並親自擔任模特兒，近日PO出新款泳衣的實穿照，讓網友看得都噴鼻血了！

照片中，邵岱兒穿著紅色的連身泳裝，背後只有幾條細線纏繞美背，轉到正面更火辣，深U領隱約看到事業線，胸下還有一個大洞和兩條細線的設計，露出平坦腹部和肚臍，開高衩的下擺也勾勒性感三角洲，完美的體態給足粉絲福利，紛紛留言：「Taiwan no.1」、「美得不敢直視」、「邊看邊傻笑」、「太辣了」。

不只創立自己的品牌，邵岱兒也跟上潮流開了YouTube頻道，她最近分享在家常吃的輕食料理「小黃瓜冬粉沙拉」，甜美笑容配上廚藝讓男粉絲看得心花怒放，直呼：「全程只在看你」、「賢慧的天使」、「只是煮個冬粉我怎麼看了1個多小時還沒看完呢」