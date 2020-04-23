日系保養彩妝品牌Celvoke過去推出彩妝中的南瓜色調色精準，誰擦誰美，造成女孩們的討論和搶購！全新2020夏季彩妝系列追求美好純真的自由年代，純淨的臉龐，隨心律動的揮灑，整個人於自然之中隨著風與熱情色彩流動，不過度精緻無瑕，展現嬉皮之夏的自在態度。

萃取天然有機成分，讓每位時髦女孩都能安心使用的Celvoke，今夏巧妙運用仙氣空靈的草木綠、迷幻浪漫的大地裸、陽光般暖橙色調的全新「玩色煥彩彩妝霜」，擁有純淨色澤並可同時打造眼睛、臉頰及雙唇，渲染出自然裸透般的紅潤性感雙頰，展現自然洗鍊質感的雙唇。人氣商品「玩色晶漾唇蜜」也推出三款新色，常態色特別推薦#11奶油南瓜，元氣滿滿的南瓜橘調，水潤透亮的發色，流露出迷人與可愛的美唇效果！限定色#EX04蜜糖紅橙具有令人難以抗拒波光粼粼的發色質地，搭配精準調色的紅橙調，在雙唇上透出出乎意料的性感與浪漫之美！

玩色煥彩彩妝霜可同時用於眼、頰、唇，是多功能彩妝霜。圖中左至右為本次夏季新色18冰滴蜜桃、限定色EX13粉橙西柚。（圖／邱映慈攝影）

玩色晶漾唇蜜夏季新色手部試色。（圖／邱映慈攝影）

玩色晶漾唇蜜光澤感超美，可打造豐滿嘟翹的雙唇。（圖／邱映慈攝影）

活動中也特別邀請到彩妝造型師娃娃老師與大家分享今夏日本最流行的「玩樂嬉皮妝容」，更不藏私分享獨家保養底妝密技！秘密就在底妝前先使用頂級燕窩美容保養聖品「上質活顏前導精萃油」為肌膚打好底，透過天然複合成分為不穩定肌放鬆、柔嫩滋養，使後續妝感更加服貼，由內透出自然光感，再運用眼睛、臉頰、雙唇多用途的高人氣「玩色煥彩彩妝霜」，以充滿自然飄逸嬉皮靈魂感的絕妙色彩，透出如陽光般閃耀的色澤與光芒，再以全新裸棕色彩「玩色立體眉粉」及「玩色立體眉流筆」輕鬆描繪出細緻眉流，創造時髦感，最後，再擦上富含98%以上天然成分配方的「玩色晶漾唇蜜」，化妝同時保養美唇，演繹亮澤豐潤的晶漾唇，輕鬆打造宛如漫步自由之夏的玩樂嬉皮妝容。

彩妝造型師娃娃老師打造今夏日本最流行的「玩樂嬉皮妝容」。（圖／邱映慈攝影）

全新裸棕色彩「玩色立體眉粉」及「玩色立體眉流筆」。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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※抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看Celvoke全新2020夏季彩妝！並留言告訴小編你愛哪樣新品～

※獎品內容 ｜ Celvoke小禮物*1

※公佈時間 ｜ 2020/5/7

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。