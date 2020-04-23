這次LUX新品「髮の補給系列角蛋白胺基酸洗髮精」有別以往的設計，由專業的日本職人訂製，包裝設計有如處方籤一般，上市後更是被日本網友大力推讚，如同「機能飲」般補給髮絲根本需求，在家也可以輕鬆洗出輕、潤、彈的秀髮！

「補給養分」是LUX髮の補給機能飲系列的核心理念，希望新的洗潤系列能像機能飲一樣幫頭髮切實的補充養分。髮の補給系列角蛋白胺基酸洗髮精上市後，在2020年2月於MAQUIA ONLINE日本美妝平台上奪得口碑推薦排名第一，在日本市場大獲好評！

LUX「髮の補給系列」新品包裝設計有如處方籤。（圖／邱映慈攝影）

女生對於肌膚的保養總是特別重視，好的肌膚狀態決定了你的顏質，但卻忘了頭髮是質感戰勝的關鍵。頭髮跟肌膚一樣會因為生活習慣、飲食，亦或者用到不對的產品而影響，受損程度輕則毛燥或分叉，嚴重可能會引發頭髮斷裂的危機，要擁有完美的秀髮除了避免反覆的染燙外，挑選洗髮產品也是其中一門學問。近幾年保養市場上，不論吃的、喝的到擦的保養品只要含有膠原蛋白或胺基酸幾乎一定熱賣，因為大多數消費者了解膠原蛋白或胺基酸對於身體或肌膚的益處。現在這股風潮也悄悄的延伸到髮品上，LUX髮の補給洗髮新概念就是洗髮時洗潤品中的養分能夠如同機能飲般為頭髮補給養分。

要如何選擇正確的髮品，除了要順應髮質外，更要了解頭髮！頭髮有87%是由蛋白質組成，連日常最必須的梳理或洗髮時引起的摩擦，都會造成其中的蛋白質流失，而胺基酸是蛋白質構成的基礎，補充胺基酸是維持秀髮健康美麗的關鍵。華人流行音樂天后、女子天團御用髮廊旗下設計師Kila表示：大部分的人總是為了追求頭髮「柔順」，不管洗髮精產品成分，買了就用，其實每天在外待了一整天，空氣中的灰塵髒污往往最容易吸附在我們的頭髮上，回家後一定要好好的清潔保養，才能維持乾淨美麗的秀髮。如果髮質變得脆弱、乾燥、容易斷裂、頭皮敏感、發癢，這些問題久久無法改善的話，也許你的洗髮精根本不適合你或是洗頭髮的方式是錯誤的！如果一直錯誤下去，只會讓頭髮越來越脆弱不堪一擊，甚至嚴重掉髮，如何選擇適合的洗髮精？除了了解自己的髮質外，產品的內含成份也是幫助秀髮維持健康美麗的重要關鍵之一，像含有胺基酸的洗髮精對頭髮的修護有很大的幫助，令頭髮由髮芯開始得到保濕滋潤，有助強韌及柔順頭髮。

含有胺基酸的洗髮精有助於修護頭髮。（圖／邱映慈攝影）

「LUX髮の補給機能飲洗髮精」添加多種胺基酸，無添加矽靈、無添加Parabens防腐劑與無合成著色劑添加，強韌秀髮同時讓髮絲補水，有助修護及保濕受損髮絲，彷彿自帶女神光環般閃耀動人。細軟髮的妳，可以選擇「LUX角蛋白胺基酸洗髮精、護髮乳」配方修護毛鱗片的受損空洞，強韌並柔順髮絲， 讓秀髮豐盈 ， 彈性不扁塌；受損髮的妳，可以選擇「LUX膠原蛋白胺基酸洗髮精、護髮乳」為染燙受損而乾燥的秀髮補水同時鎖水，深入髮芯修護，使秀髮有光澤不毛燥。

LUX營養胺基酸深層修護髮膜是專為修護髮尾而設計的產品。（圖／邱映慈攝影）

「LUX髮の補給機能飲」除了推出必備的洗、護髮品外，針對分叉受損的髮尾推出「營養胺基酸深層修護髮膜」，配方能自動偵測受損分叉的髮尾並滲入髮芯；配合多重修護成分，深層修護，為秀髮補充營養，幫助防止髮尾分叉、避免因梳理而造成斷髮，使秀髮展現潤澤強韌；使用髮の補給系列產品，在家也能洗出輕、潤、彈的秀髮。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

※抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看LUX髮の補給機能飲系列新品！並留言告訴小編你愛哪樣新品～

※獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得LUX營養胺基酸深層修護髮膜*1

※公佈時間 ｜ 2020/5/7

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。