雅琪朵Argital茶樹精油10ml，800元。（蕾莉歐提供）

約翰森林JOHNRAY 全面防護系列，複方精華15ml，1680元，香氛噴霧100ml，1080元。（約翰森林JOHNRAY提供）

Aesop大馬士革玫瑰精露25ml，2200元。（Aesop提供）

香草集行動擴香組，2980元。（香草集提供）

DARPHIN母親節限定，芳香精露寵愛組。（DARPHIN提供）

尼爾氏NYR 活力提振滾珠精油9ml，430元。（尼爾氏提供）

尼爾氏NYR 羅文沙葉精油10ml，470元。（尼爾氏提供）

NEOM靜心舒眠精油10ml，950元。（NEOM提供）

尼爾氏NYR 茶樹精油10ml，470元。（尼爾氏提供）

防疫期間家居時間變長，越來越多人會選擇芳療為生活舒壓，藉此舒緩防疫期間的不安，10／10 HOPE觀察，具有淨化能力的葉片類精油需求大幅成長，例如英國有機品牌尼爾氏NYR的茶樹精油、羅文沙葉精油、澳洲尤加利精油，2月至今銷售數量較去年同期成長超過3倍。

10／10 HOPE發現，方便攜帶的精油滾珠詢問度也大增， 在使用上可以將5到10滴精油添加到香氛機，或是將5滴精油滴入浴缸進行泡澡，也可以按照比例調和為按摩油使用於局部及全身。除了專業芳療品牌提供對策，芳療專家蕭秀琴在新書《精油日常》，也分享日常精油用法，她推薦可以先入手「茶樹精油」，新手入門可以先選喜歡的精油味道，以及先試想混油的主要目的，柑橘屬的佛手柑精油適合放鬆情緒，但不適合泡澡或沖澡。

在產品挑選上，蕭秀琴觀察，全球沒有統一的機構作精油品質認證，可從精油品牌及產品介紹來辨別，在包裝上要選擇深色玻璃瓶裝，通常是深咖啡、深藍，包裝瓶上必須以拉丁文及國際專業術語註明植物屬性，在價格上則會因為萃取部位不同，價格上也不同，可以從品牌到包裝來作為篩選標準。