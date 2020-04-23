來自日本樂敦製藥的大人氣品牌Melano CC今年夏天，讓喜歡清爽凝露質地的消費者擁有美白新選擇，更與日本同步推出全新「Melano CC維他命C美白淡斑凝露」，不能出國沒關係，在台灣也能買得到最新的日本藥妝！

台灣女性總是追求白還要更白，但全年強烈的紫外線、生活中的室內光源，都對白皙皮膚帶來挑戰。全新「Melano CC維他命C美白淡斑凝露」，嚴選雙重維他命亮白精華「維他命C誘導體、維他命E誘導體」，能深入肌底抑制麥拉寧色素，並有效淡化已生成之斑點，改善膚色不均並提亮膚色；同時添加日本厚生省核准有效肌膚調理成份「甘草酸二鉀」，能舒緩夏天日曬後的不適，並深層修護，讓肌膚全面淨白，再現水潤透明感！

「Melano CC維他命C美白淡斑凝露」清爽凝露質地，輕輕一抹便能瞬間推開，立即滲透肌底，不只美白同時兼顧水潤感，即使盛夏使用也毫不厚重黏膩，油肌、混合肌也能使用，淡淡的清新柑橘果香，還能讓每天保養時刻都療癒享受。除了全臉之外，也可以加強塗抹在手肘、膝蓋、腳背，100g大容量，讓全身每一吋肌膚都能透白細緻！

「Melano CC維他命C美白淡斑凝露」是清爽的凝露質地，夏天使用也很舒服，不需擔心會有黏膩的不適感。（圖／邱映慈攝影）

針對臉上在意的膚色不均和暗沉部位，先用日本連續四年No.1的「Melano CC高純度維他命C亮白精華」重點調理後，再使用「Melano CC維他命C美白淡斑凝露」，雙重美白效果激升，重現肌膚由內而外的嫩白淨透！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

※抽獎活動參加方式：

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※獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得Melano CC維他命C美白淡斑凝露*1

※公佈時間 ｜ 2020/5/7

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。