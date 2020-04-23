THERMOS 膳魔師不沾鍋即日起於各大百貨上市。（THERMOS 提供）

Le Creuset母親節優惠開跑，提供電話下單，貨到付款服務。（Le Creuset 提供）

防疫自煮風潮興起，型男主廚MASA老師特別推薦專為不同族群量身打造的三大系列不沾鍋，不僅讓料理新手輕鬆上手、更讓料理老手用得稱手，THERMOS 膳魔師體貼廣大消費者，於母親節檔期祭出商品全面8折優惠，更推出「舊鍋換新鍋」活動。

THERMOS 膳魔師不沾鍋全系列配備鋁合金鑄造鍋身，讓導熱均勻且迅速，不僅能夠節省烹飪時間，均勻受熱更是美味的關鍵；三層不沾塗層，使鍋具耐用性更佳且不易沾黏，做菜、清洗都不佔時間。為了包辦每個家庭從早到晚的各式餐點，3大系列特別推出20到28cm全尺寸不沾鍋，為了滿足台灣消費者一鍋多用、煎炒燉煮一鍋到底的料理習慣，特別引進加大容量的28cm深煎鍋。

23日起至5月10日商品全面8折起，且活動首五日單筆發票滿3300元即可現抵300元，搭配「舊鍋換新鍋」活動，凡持任一品牌之舊鍋或不銹鋼鍋蓋，購買THERMOS膳魔師指定鍋款，即可享買鍋現折500元或免費贈送指定款真空保溫瓶好禮。

擁有近百年歷史的Le Creuset鑄鐵鍋，是歐美每個廚房必備的鍋具，母親節優惠活動即日起至5月27日，透過電話即可向專櫃下單，並提供到貨付款服務，優惠最低下殺48折起。