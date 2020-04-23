新冠疫情在還沒降溫的同時，台灣海尼根推出隨時可暢飲零酒精啤酒，讓減少外出聚會的你，也能隨時暢飲零酒精啤酒，有了解渴功效也不微醺。

零酒精啤酒的製程方式多元，目前市面上較常見的有兩種，其一為以飲料製程為基底，再加入啤酒風味調配；另一種是依照啤酒製程，再以不同方式避免酒精產生或去除酒精。

海尼根《海尼根0.0零酒精》運動可以海尼根0.0(圖/品牌提供)

海尼根釀酒大師Willem Van Waesberghe表示「移除酒精不是最困難的事，最困難的是移除酒精的同時，仍呈現出完美的味道。」力求創新的海尼根，承襲品牌經典啤酒製程，以純天然原料：水、麥芽、啤酒花為基底，搭配獨特A酵母，經兩次發酵，再以真空蒸餾方式移除酒精。不僅保留了拉格啤酒飽滿圓潤風味，亦能嚐到清新果香及微甜麥香，整體口感清爽順口，舌尖上細緻滑順的氣泡更將宛如啤酒般的真實體驗，為每一口品嚐畫上完美句點。

「海尼根0.0零酒精」與經典海尼根啤酒，此次以搶眼的藍色造型取代經典綠包裝，將在2020年4月起上市，想要在工作時來上一瓶也不用擔心影響工作效率，拉格風味入喉還能療癒疲憊的身心；即便開車參加聚會，也能無壓力享受啤酒麥香，保有清晰思緒。

※中時電子報提醒您：飲酒過量有礙健康、未滿十八歲請勿飲酒、喝酒不開車 開車不喝酒。