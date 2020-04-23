英國皇室成員中除了威廉王子與凱特王妃受到注意外，小王子與小公主一舉一動也備受關注。近日皇室IG帳號難得PO出路易小王子的超萌近照，可愛的表情吸引百萬人留言按讚。

私底下十分保護孩子隱私的威廉王子與凱特王妃，雖偶爾會釋出照片讓鐵粉們一解相思之苦，但他們還是希望能在王子與公主成人之前能保留點私人空間，避免影響他們的成長過程。

在 Instagram 查看這則貼文 Kensington Palace（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 22 日 上午 2:00 張貼

但4/23日恰逢他們第三個小孩路易小王子的2歲生日，官方IG上難得PO路易玩樂時的近照，只見他雙手沾滿彩色顏料，開心的在紙上蓋上彩虹手印。據外媒報導指出，這是凱特王妃為了幫前線的醫護人員加油打氣，特地請路易小王子創作並親自拍下的照片，網友看到紛紛留言「太可愛了」、「好像爸爸威廉」、「被融化了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Kensington Palace（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 下午 2:30 張貼

另外，目前移居溫莎城堡的英國女王，2日前剛度過94歲生日，但受到新冠肺炎疫情的影響，不得不取消女王在位68年來施放「生日禮砲」的傳統，但威廉王子夫婦依然不忘在IG上祝賀祖母，讓網友們大讚他們是對「模範夫婦」。