新冠肺炎疫情肆虐全球，雖然台灣在防疫工作上做得相當不錯，沒有讓病毒在本地蔓延，但市場交易活動停擺，台股跌破萬點，經濟受到嚴重衝擊，連帶影響到房市。為了將這一波衝擊降到最低，建商與代銷公司無不絞盡腦汁，祭出「房疫政策」，一方面留住顧客前來看房的腳步，一方面也盡力維護每一位顧客的健康，企圖穩住房地產市場行情，擺脫當前困境。

富比士地產王觀察當前各建商因應措施，對未來的房產市場走向做了精闢的分析。

疫情蔓延改變購屋思維 防疫元素或成未來看房重點

▲因應疫情，目前民眾前往接待中心看房皆須接受測量額溫、消毒等措施/圖片由業者提供

這一波新冠肺炎疫情蔓延，引起全球高度關注，長期經手建案的君漾廣告副理陳逸軒透過觀察房產市場，分析出未來看房將著重三樣防疫要素，不僅保護來看房的消費者，也顧及了建商人員的健康安全：

1.接待中心設置防疫關卡：目前顧客欲前往接待中心看房，均需接受測量額溫、戴口罩、環境消毒等措施，更有建商在入口加裝防疫相關儀器，確保所有人員的健康，如新北林口區的「双丰双卉」，在電梯口安裝紫外線消毒裝置，土城區的「皇翔PARK」與「新潤心城」則在室內設置醫療級空氣清淨機。也有建商採取分流看房措施，如桃園中壢區的「大睦icity」，規定樣品屋一次只接待一組顧客，參觀完立刻消毒，等待10~15分鐘才接待下一組顧客。

▲建商、代銷業者與民眾在看屋過程皆配戴口罩，確保健康安全無虞/圖片由業者提供

2.建築設計加入防疫元素：包括單層排氣，逐層封板、無毒建材、淨水系統、空氣清淨機、防霾紗窗以及隔塵鋁窗...等，在民眾防疫意識普遍提升的情況之下，防疫設施未來將成為房產中不可或缺的重要元素。目前各建案大多具備單層排氣功能，而其中基隆中正區的「台北雪梨灣」選用安全無毒建材，高雄前金區的「中央花園」採用隔塵鋁窗與三道淨水系統，新北新店區的「台信城易迅」則規劃了排水管分流和廚下型淨水器等裝置。

3.建案區位考量：民眾了解到在疫情蔓延下，人傳人的速度非常快，於是開始將目光轉向重劃區，而重劃區的特色即為綠覆率高，人口密度較市中心低，除了適宜居住以外，對於防疫也有正向幫助。近期也觀察到獨棟透天宅買氣增加，也是因為受到疫情影響，顧客更願意選擇人口密度低的建案。

注重健康與生活品質 重劃區成未來住宅新趨勢

針對未來住宅趨勢，特別採訪到富比士網路科技執行長陳高超，他提到：「張忠謀曾說，疫情就像一場戰爭，將改變人們生活方式。台灣房地產未來也將朝向悠活世界城的方向發展，二代同居，三代同鄰的現象將越來越普及。」這樣的居住思維主要可以顧及到家中年長者的健康，方便就近照護。至於住宅選擇，則會走向居住密度低、擁有高綠覆自然環境，大基地、大棟距的建案。另外因為疫情影響了人們的生活模式，宅經濟更加蓬勃發展，建案開發自己的app，提供居住相關的服務，也將是未來的趨勢。

富比士地產王購屋大調查 填問券即可抽好禮

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