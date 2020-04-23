公視現正熱映的電視劇《妖怪人間》以台灣鄉野傳奇鬼怪為題材，是台灣少數大量採用科幻特效拍攝的電視劇，黃騰浩在戲中飾演打妖英雄，有不少展露拳腳功夫的武戲，尤其是佩備一把收妖專用的長槍，更是帥氣破表，只不過長槍實在太大隻，奔跑時發生「槍打槍」的意外，讓他糗爆。

主圖：黃騰浩佩戴蕭邦蕭邦L.U.C XPS腕表和Ice Cube Rock項鍊，展現優雅紳士的一面。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／rag & bone）

為了宣傳新戲，黃騰浩應本報邀請進棚拍攝蕭邦（CHOPARD)珠寶和腕表的時尚專題，一提起這段拍戲的糗事，隨行拍攝的工作人員早已笑成一團，可見當時「槍打槍」的景況有多慘烈。

黃騰浩是電玩動漫的專業玩家，在《妖怪人間》飾演打妖英雄，很快就能融入劇中角色，佩戴蕭邦Alpine Eagle腕表難掩好心情。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／rag & bone）

「當時我揹著長槍追捕妖怪，原本這幕應該是很帥的，不料長槍在奔跑時，不時撞到我的小弟弟！」黃騰浩苦笑說，原本想忍一忍，一鏡到底把戲拍完，但實在太痛，痛到兩腿發軟跑不動，只好喊卡，直接癱軟倒地不起。

拍戲無數，但是第一次挑戰奇幻片黃騰浩笑說，從小他就很愛看奇幻鬼怪體材的動漫，自詡是動漫專家，因此拍《妖怪人間》完全沒有違和感，很快就能融入劇情之中，完美詮釋劇中冷酷、理性又帶有個人主義色彩的打妖英雄角色。

黃騰浩佩戴蕭邦（CHOPARD)腕表和中性珠寶入鏡，包括紳士名流最愛的L.U.C XPS腕表，風格簡約優雅，表殼採用公平採礦認證的玫瑰金表殼，與《妖怪人間》所推崇的生態保育議題相呼應，充滿紳士品味；另一款今年才剛問市的Alpine Eagle腕表，則融入強烈的設計風格，充滿年輕時尚，與劇中打妖英雄的角色設定十分相襯。

蕭邦L.U.C XPS腕表，表殼採用公平採礦認證的玫瑰金，59萬 8000元。（CHOPARD提供）

蕭邦Alpine Eagle自動上鍊精鋼腕表，售價42萬8000元。（ CHOPARD提供）

蕭邦Ice Cube Rock玫瑰金陶瓷項鍊，採用公平採礦認證玫瑰金，11萬3000元。（CHOPARD提供）