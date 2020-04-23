SUQQU晶采淨妍粉底液 EX，2700元。（SUQQU提供）

SUQQU 晶采立體眼彩盤 ＃132，2600元。（SUQQU提供）

SUQQU 晶采淨妍頰彩蜜 限定2色 ＃103 ，1480元。（SUQQU提供）

Celvoke玩色晶漾脣蜜，950元。（Celvoke提供）

PAUL ＆ JOE打盹貓限量雙色眼影，950元。（PAUL ＆ JOE提供）

黛珂原色光感眼彩凍，800元。（黛珂提供）

RMK活力繽紛眼影筆，1100元。（RMK提供）

RMK活力繽紛腮紅霜，1050元。（RMK提供）

THREE星燦煥采眼影霜，1250元。（吳娮翎攝）

THREE天使煥采精萃粉底及底妝系列，2200元。（吳娮翎攝）

日系美妝搶攻春夏妝容市場，純淨色彩成為創意焦點，各大品牌紛紛祭出搶眼新品，以豔陽為彩妝創作靈感，展現既繽紛又純淨的日系色彩，熱搭口罩妝容議題。

THREE夏季限定「流金盛夏系列彩妝」登場，將艷夏溫暖太陽的光燦融入限定色彩中，SUQQU春夏新品祭出如精華液般的「晶采淨妍粉底液EX」，添加全新粉體配方，質地、妝效、遮瑕度、防曬係數都升級， 在夏限定彩妝上，則以珍珠藍光的冰沁妝容為訴求。

SUQQU資深彩妝師Andy分享，口罩妝上妝關鍵，眼妝不宜過度強烈，妝容日常為佳，可以使用多種色彩疊加，也可以將強烈色彩使用在下眼瞼處，增加細節巧思，使用刷具上色可以幫助描繪細節跟疊色，疫情期間清洗刷具，兩週清洗一次為佳，可以使用不含矽靈的洗髮精來做清潔，洗後平放。

RMK推出蠟筆型態的眼影筆，可以作為眼線、線條使用，使用指腹輕柔暈染，或是大範圍的塗抹延展，展現鮮明色調。 同樣眼妝上尋求表現的還有頂級美妝黛珂發表「原色光感眼彩凍」，高顯色度、高服貼度及輕鬆上妝的單色眼睛特色，備受市場青睞，業者以霧面質感眼彩凍展現澄淨色彩，打造質感眼妝。

Celvoke運用草木綠、大地裸與橙色調打造「玩色煥彩彩妝霜」，純淨色澤可以同時用於眼彩、臉頰及雙脣；PAUL ＆ JOE以陽光明媚的初夏為主題，採用清新色調搭配透明感光澤，使妝容宛如沐浴在初夏的陽光下，身為貓奴最愛的品牌，新品也都有貓的印記，吸引貓奴目光。