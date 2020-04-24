以下6個星座一生可能都背負著花心的臭名，但只要他遇到認定的對象，就會專情一生！

▍1.射手座（11.23-12.21）

想要一個射手專情可謂是難到登天的事情，要知道他們就像一陣風，很難為一個人停留。所以讓一位嚮往草原的人局限在一個狹小的城市，即使是用愛作為枷鎖，也很難將他們成功綁住！不過，這並不代表射手就不會專情，他們只是用花心作為外表將自己的心隱藏了起來，因為不想被管束，所以才不願交付真心！

其實射手一生注定只會愛上一個人，他們會對許多人有好感，也會因為這些好感而為他們短暫停留，但這都不是愛，所以當激情退卻時，他們就會選擇馬上離開！

而當他們真正愛上一個人的時候，是會生出一種想要和這個人過一輩子的念頭。那時只要是可以容忍的事情，大度的射手可以一切都不計較。再讓人傷心的事情，射手也會自找安慰的開導自己，就算再委屈，他們也會對自己選擇的愛情有著一份絕對的執著。

▍2.雙子座（5.21-6.21）

別看雙子花心了一生，其實他們才是最專情的人，就算交往了再多人，他們最鍾情的還是初戀！只是有的因為這個開始太過慘烈，跌了大跟頭，所以才會有那麼多的轉變。

可見初戀是雙子感情路上最重要的轉折點，如果美好又順利，那麼雙子對花花世界的追逐也就止步到此，但受過傷之後，他們的感情世界就像剛打開大門般，重新開始了不同的篇章！

要知道剛開始的雙子在感情世界是個很單純簡單的人，愛時會付出自己的全部真心，不做任何保留，專情又專心。但當受到傷害之後，他們就彷佛報社般，成為了自己當初討厭的那種類型，用遊戲的態度面對自己曾受傷害的世界！

▍3.天秤座（9.23-10.23）

天秤不是花心，他們只是性格太過軟弱和猶豫，所以才在對的時間沒有勇敢的做出對的決定，以至於當失去之後才懂得後悔！他們太后知後覺了，明明相愛，卻因不忍傷害他人，而一直搖擺不定，以至於自己將自己逼到了死胡同，繞不出來！

這就是天秤，雖然滿腹才學，優秀到亮眼，卻在面對自己事情時，總是手足無措。然後在無意間就對身邊所有人都保持著曖昧，若即若離，很難讓人相信他們會真的只愛一個人！

其實當天秤遇到自己真心的人時，他們還是會很勇敢的。鼓足一次勇氣換一個人的回頭，賭上自己一輩子，用永恆的溫情去滋潤你那顆愛的心！

▍4.雙魚座（2.19-3.20）

雙魚的世界永遠充滿著幻想和浪漫，他們對愛情的追逐永不止步，彷彿是天生的多情種，享受般的走在花叢當中，很難付出真心！畢竟雙魚能對每個人都做到一視同仁的溫柔，生性浪漫的他們總是帶給不少異性錯誤的電波和幻想，因此雙魚和身邊的人總是保持著一種似有若無的曖昧。在愛情裡，他們欠缺一些主動性，對於別人的主動，他們也常常不懂的拒絕，所以常常造成濫情的局面。

但當雙魚真正愛上一個人的時候，會非常專情，願意為了你付出一切，奮不顧身！雙魚談戀愛的態度，一定是認真的。所以確立戀愛關係之前的猶豫與之後的堅定，成了最強烈的正比。決定跟一個人在一起了，他們就只想單純地去愛，執著地付出，愛情之花就算是長在沙漠中，雙魚也想讓它開得燦爛！被這種信念支配的雙魚，怎麼不會盲目？就算愛人有問題，雙魚還會給愛人找各種冠冕堂皇的藉口，對愛情的造詣之深，已經可以用很傻很天真來形容了。

▍5.巨蟹座（6.22-7.22）

巨蟹要麼愛的專情，「一生一世一雙人」；要麼就渣的任性，濫情的培養了各種備胎！所以如果你不能=給予他足夠的感情滋潤，就會造成他在感情上的過度飢渴，然後因為沒有安全感，為自己尋找了一個又一個補給對象，花名遠揚！

要知道，巨蟹是個很容易情感用事的人，他對愛情的需求就像一個填不滿的黑洞，敏感又脆弱，所以除非是找到一個真正屬於自己的港灣，不然他們絕不會停止對這種需求的追逐！因此想要讓巨蟹專情很簡單，即使他們已經花心了一生，只要讓巨蟹情感有了依托，安全感十足，他們就會永久將自己放在和你的專屬世界當中！

畢竟他們本身就是一個居家的人，只是因為慾望而稍微離開了一陣子，當你將他引回正途的時候，他們就會對你越發專一！

▍6.天蠍座（10.24-11.22）

天蠍本來就不是一個濫情的人，他們對感情的追逐非常認真堅定，只是在還未真正確定下來時，他們才會因為慾望而選擇短暫的放縱自己！但當他們確認你就是那個唯一時，就算是一輩子，天蠍也會等你，因為你，而不再將就！

所以沒談戀愛之前，天蠍可以喝酒跑夜生活，瀟灑自在。可談戀愛之後，他就會嚴格約束自己，只要愛情一出現，天蠍就不酷了。當精神得到愉悅的時候，天蠍的眼裡就再也容不下其他東西，因為是自己的選擇，只要對方不做出觸碰他們底線的事情，天蠍就願意用自己的一生來相守你的一輩子，可謂是用情至深！

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