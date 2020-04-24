房貸利率創新低，現在正是租不如買的好時機，但房子怎麼買？買在哪？不同族群有不同的購屋需求，也應有相對應的策略。為了解民眾真實的購屋需求與意向，由房地產專業媒體富比士地產王發起的2020購屋意向大調查，4月22日起展開為期7天的網路民調，民眾只需完成簡單3個動作就能參加抽獎。

新冠肺炎疫情雖然替今年房市投下變數，但在央行出手降息救市下，祭出房貸利息降1碼、房貸餘額1千萬元以下自用住宅貸款再降1碼的空前優惠，超低利率環境不僅對穩定房市起到相當大的作用，更是有利於購屋自住族群，付租金不拿來繳房貸，此時正是危機入市的最佳良機。

專家指出，在可預見的未來，台灣可望進入1.3~1.5%的超低利率時代，換算下來，每1千萬元房貸只需月付1萬元出頭的利息錢，降息過後的房貸利息支出已明顯低於租金，且對於低總價的產品與首購族特別有利，隨著疫情日漸趨緩，勢必將替房市帶進新一波轉租為買的自用買氣。

有鑑於此，為了瞭解各不同族群的最新購屋動態，富比士地產王特別針對不同世代族群，進行1份購屋意願調查，且是國內首次針對新世代族群所進行的網路購屋聲量調查，民眾只需完成簡單的3個動作就能參加抽獎，最大獎為市價1200元的西堤餐廳雙人牛排券，其餘獎項總計多達百項，中獎機率超高！

只要按讚富比士地產王臉書專頁並截圖，將截圖PO在活動貼文下方留言處並公開分享貼文，最後順利完成問券者即具備抽獎資格。活動自4月22日起至4月28日止，為期7天，不論你是租屋族、購屋新手，還是打算換屋或置產的高資產族群，快來填問卷抽好禮！